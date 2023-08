Reta Creel a Obrador a seguir dispersando libros

Desde Cancún, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, retó al jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, a continuar con la distribución en el país de los polémicos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuyo reparto fue prohibido por una orden judicial.

El también aspirante a encabezar el Frente Amplio por México, que disputará al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) la presidencia de la República en 2024, indicó que si López Obrador desacata la instrucción de jueces federales, se recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Lo reto desde Quintana Roo a que se atreva a distribuir los libros de texto. Va a ver la reacción de quiénes somos los padres de familia", sostuvo, al señalar que, de no hacer caso a las instituciones judiciales, López Obrador tendrá que enfrentar las manifestaciones de padres de familia en todo el país.

"Ya iniciamos las acciones jurídicas y asesoramos a los amparos que se han resuelto y ya le dijeron al Presidente que no debe distribuir esos libros. Si lo hace en contra de una sentencia y de un juez federal, eso se llama desacato (...) si hay desacato que ese juez le vuelva a decir al Presidente que debe cumplir, y si no, ese asunto lo llevaremos a la SCJN y veremos si desacata una resolución de la SCJN y si no, las manifestaciones con padres de familia", indicó.