Pocas veces el Atlas femenil ha sido favorito.- Ana Gaby Paz

GUADALAJARA, Jalisco

Chivas femenil es la cuarta mejor ofensiva del Clausura 2023, con 21 goles, y la tercer mejor defensiva, con 5 goles recibidos. Atlas, cuenta con 13 anotaciones a favor, y con 17 goles en contra.

Pero para la portera del Atlas, Ana Gaby Paz no es una novedad que las Rojinegras salgan como víctimas para el Clásico Tapatío que se disputará este domingo en el Estadio AKRON a las 17:00 horas.

"Eso lo pone más la gente, los medios de comunicación, al final en todo el tiempo que llevo aquí en Atlas puedo decir que muy pocas veces hemos sido favoritas, y eso no nos quita el sueño.

"Lo único que puedo decir es que estamos trabajando para sacar el resultado, ojalá que se nos den las cosas porque estamos mejorando, y favoritas o no, el resultado se sabrá a las 7 de la noche", dijo hoy la arquera del Atlas, en la inauguración de Atlas FC Shop en la Gran Plaza, y en donde también estuvo presente el jugador Mauro Manotas.

Ana Gaby Paz es jugadora de Atlas femenil desde el Apertura 2018, pero es rojinegra desde la infancia, por influencia de su abuelo. La portera del Atlas asegura que está más motivada que nerviosa.

"Me siento tranquila, la verdad que me motivan este tipo de partidos, ya llevamos bastante tiempo aquí en la institución portando los colores rojinegros, entonces más que ponerme nerviosa el partido del domingo me motiva bastante.