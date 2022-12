Prefirió a Marruecos sobre España

Achraf Hakimi nació en la capital española un 4 de noviembre de 1998, pero desde pequeño tuvo muy arraigada en su vida la cultura de Marruecos, país de origen de sus padres.

Formó parte de las inferiores del Real Madrid desde los 7 años y debutó con el club merengue en el 2017, pero el destino lo llevó a demostrar todas sus cualidades en el Borussia Dortmund, las cuales valieron para ser fichado por el PSG en el 2020 por 40 millones de euros.

Aunque fue buscado para representar a España, su corazón siempre se inclinó hacia Marruecos.

"Me di cuenta que no era el lugar para mi, no me sentía como en casa. No existió una razón puntual, sólo lo que sentí. No era con lo que había crecido en casa. Quería estar acá", confesó tras elegir al combinado marroquí.