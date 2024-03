¡Tricolores a escena!

El talento mexicano estará presente en la temporada 2024 de las Grandes Ligas.

Al cantarse el ¡Play Ball!, los 23 peloteros tricolores confirmados en el roster oficial de sus equipos comenzarán a cumplir con su lista de objetivos que se han planteado.

Víctor González y Alex Verdugo deberán mostrar sus mejores performance para brillar con los Yankees de Nueva York, el equipo más ganador de la MLB.

González, conocido como el "Cora", tiene como logro principal la Serie Mundial de 2020 que ganó con los Dodgers, además tiene marca de 9-4 con efectividad de 3.32 durante su estadía en Los Ángeles.

"Con Yankees es casi la misma forma de trabajo que con los Dodgers, pero en esta organización están pendientes de ti en todo momento, en la rutina que uno tiene día a día. Si quiero hacer una rutina, pregunto a los entrenadores de gimnasio.

"Me he venido preparando muy bien mental y físicamente, he aprendido muchas cosas de cómo trabajar día a día y con la ayuda de los trainers aquí en la organización de los Yankees yo creo que va a ser algo especia", dijo González durante su visita a la CDMX en la pasada serie entre los Mulos y los Diablos Rojos.

Verdugo, se enfila con los Bombarderos del Bronx después de su paso por Dodgers (2017-2019) y Red Sox (2020-2023), registrando en esas siete campañas 57 vuelacercas, 255 carreras impulsadas y un promedio de bateo de .281.

"Tener en el uniforme las rayas es muy especial. Es una franquicia histórica", afirmó "Dugie".

Randy Arozarena e Isaac Paredes deberán dar ese extra con los Rays, tras su destacada participación el torneo pasado.

El cohete cubano le dio identidad a la Selección Mexicana que acudió al Clásico Mundial de Beisbol en 2023 y con su equipo de las Mayores se apuntó 23 cuadrangulares, 83 remolcadas y bateo de .254.

Paredes tiene la obligación de consolidarse. Hace 12 meses fue el beisbolistas de Tampa que más veces mandó la pelota del otro lado del parque, con 31, y el que más rayitas empujó, con 98.

"Creo que estoy muy enfocado en los pitcheos rompientes y pienso sólo en conseguir el imparable", aseguró el de la "H".

Los hermanos Ramón y Luis Urías, Andrés Muñoz, Joey Meneses, Alejandro Kirk, Giovanny Gallegos, Patrick Sandoval, Alek Thomas, Jojo Romero y Rowdy Tellez son otros de los nombres de nacionales que estarán en la Gran Carpa.