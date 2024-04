Un jonrón artístico

Ciudad de México

La México Series 2024 también se vive en el arte.

El duelo entre los Astros de Houston y los Rockies de Colorado inspiró a los ilustradores Dia Pacheco, Cesar Moreno y Moon Venture para transportar la pasión del Rey de los Deportes a murales digitales que se exhiben en la calles de la Capital del país.

Además de los elementos populares en el beisbol como la pelota, el bate, y la manopla, estas representaciones tienen toques de la cultura mexicana y referencias de lugares emblemáticos de la CDMX.

"El deporte no está peleado con el arte y como muchas otras disciplinas, el beisbol evoca emociones y sensaciones. Yo soy una persona que no soy muy buena en los deportes, me falta coordinación pero yo nací en Chihuahua y ahí juegan mucho beisbol, entonces trato de llevar esa emoción y esos movimientos de las poses de los jugadores a mi obra.

"Hice a estos jugadores de los Rockies y de los Astros con ciertas posiciones que hiciera una composición que se vea fluida y que vean cómo estos dos titanes van a jugar", comentó Dia Pacheco.

La artista colocó a dos peloteros en las esquinas con las franelas de Houston y Colorado, apoyados en el Diamante de Fuego. Detrás, el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución, el Palacio de Bellas Artes y la Torre Latinoamericana le dan identidad.

Pacheco valoró el ambiente que se vive en torno al beisbol y destacó su conexión con el arte.

"Es muy bonito ver familias completas que van a ver el juego y conviven, saben de las jugadas de los peloteros que están ahí. Los niños se acercan muchísimo (porque) el arte y el deporte no están peleados, al final se complementan", finalizó.