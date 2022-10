- ¡A despertar!

Con dos victorias más, los Astros podrían eliminar a los Yanquis por tercera vez en estas instancias en las últimas seis campañas.

"Tenemos que olvidarnos de los batazos largos y tratar de poner la pelota en juego", reconoció Giancarlo Stanton tras la derrota del jueves por 3-2. "Todos tenemos que hacer ajustes a la mitad del turno para poner la pelota en juego. Este juego es extremadamente rápido, y ellos están leyendo los swings, leyendo el lenguaje corporal. Tenemos que contrarrestar eso".

Nueva York ha anotado 18 de sus 24 carreras en esta postemporada mediante 11 jonrones. Los Yanquis han dependido de los vuelacercas incluso más que en la campaña regular, cuando empujaron el 50,8% de sus anotaciones con cuadrangulares, la mayor proporción en las Grandes Ligas.

El promedio en las mayores fue de 39,8%.

Los Yanquis batean apenas para .169 en los playoffs, incluido un promedio de .138 (de 65-9) en los dos duelos ante los Astros. Los bateadores de Nueva York se han ponchado 30 veces, contra ocho de Houston.

"Me encantaría que todos batearan para .300 con 30 jonrones", dijo el viernes manager Aaron Boone. "Es duro en esta era no ser un equipo que esté sacando la pelota del parque o que no tenga un ataque de elite. Y ciertamente, en los playoffs y sin importar lo que diga la gente, conseguir jonrones es algo enorme... Puedes entender la situación en la que debes hacer ciertas cosas y moderarte en ciertas situaciones". Durante la temporada, Nueva York encabezó las Grandes Ligas con 254 jonrones, la mayor estadística de las Grandes Ligas. Houston permitió 134 —la segunda menor cifra, sólo detrás de los 132 de San Francisco.

Los Astros han permitido sólo cuatro vuelacercas durante un comienzo de postemporada con foja de 5-0. Ello les ha permitido sobreponerse a un promedio de bateo de .229.

"Tenemos un gran ataque. Pienso que simplemente nos debemos concentrar en lo que nos permitió llegar a este lugar, lo que nos ayudó a ganar una división y a estar donde queremos", dijo Aaron Judge, quien ha conectado de 28-5 con dos bambinazos y 12 ponches en la postemporada.

"Si es el contacto, o adelantar a los corredores o conectar ese gran batazo, lo encontraremos y estaremos donde necesitamos estar".