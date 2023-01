Sharpe se disculpa por discutir con Dillon Brooks y Morant

Los Ángeles, E.U.

La personalidad de la cadena Fox se disculpó durante el programa "Undisputed" de Skip Bayless.

"He predicado los últimos seis años y medio por responsabilidad y me responsabilizó completamente por lo que sucedió", indicó Sharpe. "Nunca voy a decir que ese no fue Shannon Sharpe por que si lo fue. Sólo fui yo fuera de mi usual yo. Me disculpo por todos los que vieron mis acciones y se ofendieron por mis acciones".

Sharpe intercambió palabras con Brooks durante la primera mitad del encuentro del viernes y le gritó a Morant en la última posición del segundo periodo. Tras la bocina del medio tiempo Brooks le gritó a Sharpe y Sharpe le hizo un gesto de vuelta.

Morant se acercó a Sharpe en su asiento junto a la duela antes de que Steven Adams se pusiera frente a él.

Tee Morant, padre de Ja Morant, también se involucró en la conversación antes de que la seguridad en la Crypto.com Arena los separara.

Sharpe, de 54 años, gritó "¡Apuesto a que no!" mientras Tee y los guardias de seguridad los separaban.

"No importa qué dijo Dillon Brooks o cuántas veces lo dijo. Yo siendo la persona responsable, teniendo la plataforma que tengo y tendiendo tanta gente que me admira, estuve en un error", admitió. "Debí bajar la calentura en la arena. Pero lo que hice fue incrementar la temperatura y dejé se me fuera de las manos".

Sharpe y Tee Morant hablaron con los guardias de seguridad en el túnel antes de regresar a sus asientos para el inicio de la segunda mitad. Se abrazaron tras el tercer periodo.

Tras la victoria de los Lakers 122-121 le preguntaron a Brooks si Sharpe o cualquier aficionado debería poder volver a sus lugares tras discutir con un jugador.

"Un transeúnte cualquiera como él, no. No debió regresar al juego, pero es Los Ángeles", sentenció.