Embiid rechaza a francia ¡Elige a EU!

Ciudad de México

Joel Embiid vestirá el rojo, blanco y azul en París el próximo verano — no el rouge, blanc y bleu.

El reinante Jugador Más Valioso y campeón anotador de la NBA ha notificado a la Federación Estadounidense de Baloncesto, después de un año de deliberaciones, que eligió a Estados Unidos sobre Francia como su equipo en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El astro de los 76ers de Filadelfia hizo saber el jueves a Grant Hill, el director deportivo de la federación, que se decantó por representar a Estados Unidos. Luego, anunció la decisión públicamente, y dio uno de los motivos de su decisión: Su hijo es estadounidense.

"He estado aquí por mucho tiempo", dijo Embiid en Fort Collins, Colorado, donde los 76ers han abierto su campamento de práctica y donde Embiid se reunió con Hill esta semana. "Durante los últimos años, todas las decisiones que he tomado se han basado sólo en la familia. Mi familia y mi hijo. Y tengo la oportunidad de representar a un país como Estados Unidos, donde nació mi hijo".

Francia había dado a Embiid un plazo que vencía el 10 de octubre para decidirse sobre sus planes olímpicos. Embiid dijo que apreciaba el interés mostrado por la selección francesa.

"Yo traté de tomarme el mayor tiempo posible", dijo Embiid. "Todo se complicó en cierto modo por el plazo, pero estoy contento con esto".





La federación nacional no tiene previsto anunciar su convocatoria hasta la primavera de 2024. De no mediar una lesión, Embiid asoma como fijo en el plantel de 12 que será dirigido por Steve Kerr de Golden State. Aún no se ha confirmado a ningún jugador.

Estados Unidos intentará conquistar su quinta medalla olímpica de oro consecutiva en París el próximo verano.

"Es emocionante para la Federación Estadounidense de Basquetbol que Joel Embiid quiera representarnos", dijo Hill. "Joel y yo hemos sostenido varias conversaciones sobre sus metas, y estoy ansioso por continuar ese diálogo, sabiendo que una de esas metas es representar al basquetbol estadounidense el próximo verano en París".

Embiid nutre una larga lista de estrellas que han expresado interés de competir en la justa olímpica, sobresaliendo Stephen Curry, Kevin Durant, LeBron James, Bam Adebayo, Devin Booker y varios más.

Embiid adoptó la nacionalidad estadounidense y bien podía haber elegido a Francia — e incluso a Camerún, el país donde nació, si se clasificaba a París. Camerún está entre los 24 equipos que pugnarán por las últimas cuatro plazas en el torneo olímpico de 12 conjuntos el próximo verano.

Estados Unidos, Francia, el campeón mundial Alemania, Serbia, Canadá, Australia, Japón y Sudán del Sur ya sacaron sus boletos para París.