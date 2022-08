Me voy en paz del basquetbol.- Gustavo Ayón

El equipo que integrará será Los Amigos de Ayón para enfrentar a la Selección Mexicana de basquetbol.

En su tono de voz se percibe la nostalgia que hay a los pocos días del desenlace de una trayectoria que pasa por Halcones de Xalapa y Astros de Jalisco, en la LNBP; Dorados de Playa del Carmen, en la LBS; Vaqueros de Agua Prieta (Cibacopa), Marinos de Anzoátegui, en Venezuela; Tenerife y Fuenlabrada en España.

Pero su paso por el baloncesto será recordado por estar en la NBA con los Hornets de Nueva Orleans, Orlando Magic, Bucks de Milwaukee y Hawks de Atlanta.

Su último equipo fue Capitanes de Arecibo, de Puerto Rico

"Me voy contento por lo que he logrado, será una fiesta en la que estaré agradecido con el baloncesto. Tengo una sensación de paz, yo estoy tranquilo, he visto a muchos compañeros con palabras de arrepentimiento al retirarse, pero yo estoy en paz. (Lo me orilla a tomar la decisión) es la reacción de mi cuerpo: a lo largo de mi carrera he aprendido a hacerle caso, y me cuesta recuperarme, y el poder decir que me voy en plenitud es lo que me hace decidir.

El año pasado decidí que iba a jugar una vez más en Puerto Rico. (Decidí despedirme en Guadalajara) por la organización de Astros, han venido haciendo muy bien las cosas, es un compromiso que nos echamos hace tiempo y por eso decidimos.", dijo hoy Gustavo Ayón en conferencia de prensa en la Galería Arte Colosal, en un centro comercial de Zapopan.

Gustavo Ayón se despedirá como jugador en un amistoso entre Los Amigos de Ayón y seleccionados mexicanos.

Gustavo Ayón habló sobre su futuro inmediato fuera de las Duelas.

"He trabajado 18 años para tener tranquilidad, voy a estar en el basquetbol toda mi vida, ayudaré a niños y jóvenes que quieran jugar, que quieran seguir mi historia de vida, y eso me ilusiona", indicó.

En el evento estuvieron presentes los jugadores Gael Bonilla, quien estará con la Selección Mexicana, así como Juan Pablo Camargo y Julio César Everardo Cabrera, quienes formarán parte de Los Amigos de Ayón, además del entrenador Javier Cisneros.

Gustavo Ayón y sus compañeros firmaron autógrafos a algunos aficionados que asistieron al Centro Comercial.