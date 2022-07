Presentan los Lakers a Toscano

Haré lo que sea necesario para ganar, y cuando digo ´lo que sea´, quiero decir eso. Me lanzaré sobre las mesas de los anotadores, ganará rebotes, lo que sea haré". JUAN TOSCANO, BASQUETBOLISTA MEXICANO

Firmó sólo por una campaña con los Lakers -la 2022-23, por 1.9 millones de dólares-, pero la mente y el corazón del mexicano Juan Toscano anhelan dejar huella en la franquicia más ganadora de la NBA.

"Los unicornios van a ser los unicornios: LeBron va a ser LeBron, AD (Anthony Davis) va a ser AD... el resto de los jugadores debe estar allí para apoyarlos, y eso es lo que planeo hacer".

El conjunto de Los Ángeles presentó ayer en sus instalaciones oficialmente a los jóvenes refuerzos que firmó hace unos días, y "JTA", quien apenas estaba saboreando el campeonato de la Liga con los Warriors hace un par de semanas, ya tiene claro su rol con Lakers.

Sabe que hay muchos jugadores que quieren su puesto, pero Toscano advirtió que lo dará todo en la duela.

"Me despierto para competir, para jugar duro. Sé lo que es estar afuera (de la NBA) mirando hacia adentro. Estoy extremadamente agradecido de tener un trabajo en esta NBA. No quiero que nadie me quite mi trabajo", expresó el jugador de 29 años.