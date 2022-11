Irving se reincorpora a Nets y se disculpa

Kyrie Irving se reincorporó el domingo a los Nets de Brooklyn y se disculpó con cualquiera que se haya sentido amenazado o lastimado por una publicación del jugador en las redes sociales, que llevaba a un documental antisemita.

Más de la sección - Se imponen Wizards en el tiempo extra

Irving fue suspendido por el equipo el 3 de noviembre, horas después de que se negó a declarar enfáticamente que no tenía creencias antisemitas durante un encuentro con la prensa en las instalaciones de prácticas de los Nets.

De vuelta en las mismas instalaciones para la práctica matutina de tiro, Irving reconoció que debió haberse conducido de una manera distinta durante aquellas entrevistas.

"No apoyo nada que se parezca a los discursos intolerantes o antisemitas, ni nada que vaya contra la humanidad", recalcó Irving. "Siento que todos debemos tener una oportunidad de hablar por nosotros mismos cuando alguien supone cosas sobre nosotros, y siento que era necesario que yo me parara en este lugar y asumiera la responsabilidad por mis acciones.

"Hay una forma en que debí haber manejado todo esto. En retrospectiva, al reflexionar sobre el momento en que tuve la oportunidad de ofrecer mis más sinceras disculpas a todos los que se hayan sentido amenazados o heridos por lo que publiqué, lo hago ahora y digo que esa no era mi intención en absoluto".

Irving se ha perdido ocho partidos durante la suspensión. Los Nets habían anunciado que el castigo sería de cinco partidos como mínimo sin goce de sueldo.

El entrenador Jacque Vaughn indicó que Irving será titular el domingo ante Memphis. Será el primer encuentro que dispute el base desde la derrota el 1 de noviembre ante Chicago, el día que Vaughn reemplazó a Steve Nash.

Irving dijo que inicialmente buscaba más información sobre su herencia cuando tuiteó un enlace que llevaba al documental "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America".

Ante las primeras preguntas sobre el tema, se mostró desafiante y afirmó que tenía derecho de publicar material que le interesara.

Unos días después, en otra entrevista, se negó a disculparse o a aclarar sus creencias, lo que llevó a su suspensión.

"Me puse a la defensiva, algo comprensible ante la suposición de que yo podía ser antisemita o de que quise decir algo al publicar un documental que aparentemente me ponía del lado de los puntos de vista que se expresan ahí", dijo Irving. "¿Cómo pueden llamar a alguien antisemita, si no lo conocen?".

Nike suspendió su relación con el jugador y la situación pareció complicar más la relación entre Irving y los Nets, que se negaron a extender su contrato este verano después de que se perdió casi todos los encuentros de casa la temporada tras rehusarse a vacunarse contra el COVID-19, como lo mandaba el gobierno de la Ciudad de Nueva York.