Estrella de Los Angeles Lakers fue detenido después de un partido

Durante el partido, el alemán jugó 38 minutos y aportó con 8 rebotes, 5 asistencias y 9 puntos. Sin embargo, esa noche no terminaría como esperaba. De camino a su hogar, un error hizo entender a la policía que la camioneta del jugador era robada.

"Vimos luces azules y pensábamos que querían pararnos. Pero luego había una voz que decía: 'Por favor, tome la siguiente salida y deténgase'. Alex (su compañero) bajó la ventanilla y me dijo 'Nos están deteniendo'. Dije deja hacer lo que digan y así no habrá problemas. Los agentes pidieron nos pidieron a ambos que saliéramos del vehículo y que no hiciéramos ningún movimiento extraño. Me quité lentamente mi Normatec para que no vieran nada raro y me puse unos pantalones porque hago el tratamiento sin ellos" declaró a un portal estadounidense Dennis.

"Me dijeron que el vehículo era robado. No sabía que estaba pasando y me dijeron que el coche no era mío y que era robado. Yo les dije, que tenía que haber un error porque ese es mi carro. La matrícula era la de mi Cadillac. Les dije que tenía dos Cadillac y que uno de ellos lo había vendido, aunque seguía siendo propietario. Al final vinieron como 30 coches de policía. Estaban armados con escopetas, pistolas y con otras armas. Parecía que era un criminal que hizo algo. Fue una locura. Nunca había visto algo así" agregó asustado el jugador de los Lakers.