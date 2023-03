Conversan aún la NBA y jugadores

El comisionado de la NBA Adam Silver dijo el miércoles que tiene la esperanza de que se pueda llegar un nuevo acuerdo colectivo de trabajo entre la liga y los jugadores para el fin de semana, aunque no llegó a predecir que realmente se alcance ese objetivo.

"Pienso que todos entienden lo que está en juego", dijo Silver.

La liga y la Asociación de Jugadores de Baloncesto (NBPA) enfrentan un plazo que vence el viernes. Tras ello, cualquiera de las partes puede optar por no mantener el acuerdo contractual, que expiraría así el 30 de junio. Esa fecha límite de exclusión ya se extendió un par de veces y Silver dijo que el plan actual de la NBA es ejercer esa opción si no hay trato el viernes en la noche.

"Espero que hagamos uno", dijo Silver al final de una reunión de dos días de la Junta de Gobernadores de la liga. "Porque, honestamente, sólo soy un lado de la negociación, es difícil para mí apostar si eso sucederá o no". Tamika Tremaglio, directora general de la NBPA, dijo que los jugadores no tienen intenciones de declarar muerto el convenio si no se alcanza un acuerdo para el viernes.

"El plazo del 31 de marzo es importante, y hacemos todo lo que podemos por llegar a un acuerdo con la liga", dijo Tremaglio. "Si no tenemos un acuerdo y la liga decide salirse de esto, será algo decepcionante, considerando todo el trabajo que las partes han puesto en las negociaciones y la índole justa de nuestras peticiones. En lo que respecta a nuestros fanáticos, todo seguirá igual. Los partidos continuarán sin interrupciones".

Ambas partes han dicho a lo largo del proceso y de las conversaciones laborales pasadas, que no tienen la intención de negociar o discutir detalles específicos públicamente.

Las partes han estado hablando sobre un nuevo contrato colectivo de trabajo durante más de un año, y Silver dijo que esperaba que las negociaciones se reanudaran el miércoles por la noche. Y si el viernes pasa sin un acuerdo, ello no sería grave de inmediato, ya que las partes aún tendrán tres meses para hacer algo antes de que expire el contrato actual.