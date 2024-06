Será el duelo decisivo, Celtics vs Mavericks

BOSTON, Massachusetts.- Las sonrisas envolvieron ayer el entrenamiento de los Mavericks, que tienen confianza de empatar esta noche las finales de la NBA en la casa hostil de los Celtics.

Luka Doncic y compañía reconocen que deberán ajustar y defender mejor para vencer a Boston, pero antes tienen que divertirse en la duela, consejo que les dio el coach Jason Kidd para el Juego 2 que se realizará hoy en el TD Garden.

"Creo que es muy importante lo que nos ha dicho Jason, de divertirnos, pero tenemos que hacer mejor trabajo en la defensa, y quitarles esos triples a ellos", expresó Doncic, quien aportó 30 puntos en el primer duelo.

Y es que los Celtics metieron 16 triples en el Juego 1, por solamente siete de los Mavs. Aun así Boston sabe que no puede confiarse, pues la quinteta de Dallas tiene mucho talento.

Los comandados por Joe Mazzulla deberán salir hoy con la misma intensidad si es que aspiran a conseguir el anhelado campeonato número 18.

"Es una serie larga, y no me emociono mucho con haber ganado (el primer partido). La serie no se ha acabado con haber ganado un juego, podemos perder un partido y todavía hay partido tres, cuatro, cinco, seis o siete. Estamos concentrados y debemos mantenernos así", apuntó Jayson Tatum, quien minimizó que el coach contrario, Kidd, haya dicho que el mejor jugador de Celtics es Jaylen Brown. "Ya nos han dicho eso antes, nos tratan de poner en contra, pero no pasará".





Boston no se confía

Ganaron por casi 20 puntos el juego 1, y por momentos lucieron dominantes, pero los Celtics no se confían, y más porque hoy es el segundo de la serie, juego que se le ha complicado al equipo de Joe Mazzulla en los actuales Playoffs.

Boston tiene marca de 13-2 en la Postemporada, y las dos derrotas fueron en Juegos 2 de la Primera Ronda y en las Semifinales de Conferencia.

"Tenemos que seguir haciendo lo que sabemos, mostramos que somos un equipo y que podemos aportar todos, y así debemos seguir. La defensa fue importante, y tenemos que hacerlo igual o mejor", expresó el dominicano, Al Horford.

Los locales saben que colocarse 2-0 les daría una gran oportunidad de coronarse, pues sólo cinco franquicias han logrado remontar dicha desventaja, los Bucks fueron los últimos en lograrlo en 2021 ante los Suns.