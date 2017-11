Denuncian desfalco en ejido Buena Vista. Cifras no concuerdan con el balance del corte

Río Bravo, Tam.- No salen las cuentas en el ejido Buena Vista quedó de manifiesto durante la última a reunión, en la que se denunció un faltante en promedio entre los 120 a los 150 mil pesos, y que para colmo de males señalan a la excomisariada de haber arrebatado recibos importantes que en nada concuerdan con el monto que se hace alusión líneas anteriores.

Lo anterior lo dio a conocer ayer a este reportero José Norberto Rivas Garza quien es el secretario de actas de la comunidad rural, el cual detalla la situación que se presento en el ejido durante la última reunión, en la que acusa a la señor Mirthala Gómez excomisariada, de que al encontrarse también presente la actual comisariada quien es Yurima Manzano y el papá Andrés le arrebato recibos importantes relacionados con el desfalco a las arcas del ejido.

"Las cifras no concuerdan con el balance del corte sobre el dinero en caja, pues persiste un faltante de entre los 120 a los 150 mil pesos, lo que ha ocasionado molestias e inconformidad entre los residentes del ejido, dinero que no han podido comprobar o justificar en que se lo gastaron".

Reiteró que el desfalco que hay en el ejido es entre los 120 a los 150 mil pesos que no a podido comprobar la señora y excomisariada Mirthala, y que por el hecho de que ahora al frente haya quedado su hija, esto no justifica que no tenga por que no rendir cuentas claras, y de antemano aclarar que pasó con ese dinero.

"Es un dinero que no han podido probar en que se gastó, y que se reunión gracia a la aportación de los parcelarios con la venta de sus terrenos, recursos que se destinan en las necesidades del ejido".

----

SACA TODO EN CLARO

Señaló que el ingeniero Fernando es quien sacó todo en claro y que entregó esos papeles en la asamblea delante del ingeniero Enrique de la Procuraduría de la Reforma Agraria, documentos de gastos que le fueron entregados para que sacara copias pero que fue cuando se los arrebató al concluir la última asamblea..."de testigo está el ingeniero Fernando Sánchez, ahora se estará convocando a otra reunión para el día 25 del mes en curso, y a una segunda más para el 3 de diciembre con miras a que aclare la situación y sobre todo a manos de quien o quienes fue a parar ese dinero".

Es plausible agregar que se hicieron presentes en la Procuraduría de la Reforma Agraria, a efecto de solicitar orientación sobre los pasos a seguir en cuanto hace a la situación que afrontan en la comunidad rural.