Denuncian irregularidades en migración fiscal del SAT

Ciudad de México.- Algunas personas físicas registradas en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) fueron cambiadas por el SAT al Régimen Simplificado de Confianza ( Resico ) pese a no cumplir con los requisitos, acusó el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Según el SAT, un millón 136 mil, 34.9 por ciento, presentaron el aviso para permanecer en el RIF y 313 mil, 9.6 por ciento, migraron de manera automática al Resico.

"(Algunos contribuyentes) fueron trasladados por la autoridad al Resico aunque no cumplían con los requisitos", dijo Ramiro Ávalos, vicepresidente de Fiscal del Instituto, en conferencia de prensa.

Además, parte de que optaron por migrar no fueron autorizados por el SAT pese a que cumplir con las condiciones y otros no pudieron hacer el trámite porque el sistema no se los permitió.

Ávalos aclaró que no hay una cifra de cuántos contribuyentes fueron afectados por fallas del sistema, pero es necesario que el sistema aplicativo del SAT sea actualizado para subsanar estas inconsistencias.