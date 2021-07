Denuncian bloqueos para consulta popular

El órgano electoral no le ha dado la difusión requerida para orientar e invitar a los ciudadanos a participar en esta consulta popular que se desarrollará el domingo primero de agosto de 2021; donde la población únicamente responderá si están de acuerdo que sean juzgados o no, los últimos cinco mandatarios de la nación.

A dos días del ejercicio democrático, millones de ciudadanos en el país, desconocen donde estará ubicada la mesa receptora del voto, además de reducir considerablemente el número de casillas.

En Tamaulipas, se instalarán únicamente 1 mil 651 casillas, señalando que, para esta jornada, no se tendrán casillas especiales, además de dejar los municipios de San Nicolás y Bustamante sin mesas receptoras para la consulta ciudadana; los ciudadanos de la primera localidad tendrán que acudir a la localidad de San Carlos para participar en este ejercicio democrático, en tanto que el segundo tendrá que ir al municipio de Tula, Tamaulipas.

En el caso de San Fernando, se instalarán 22 casillas en 9 sitios, 5 de ellos en la cabecera municipal y 4 más en las comunidades rurales de Francisco Villa, Alfredo V. Bonfil y el poblado pesquero de Carbonera Sur, así como en el ejido Pedro J. Méndez del municipio de Méndez, Tamaulipas.

Agregó que, hasta el día de hoy, el INE no ha terminado de actualizar la plataforma de consulta para informar a los ciudadanos en donde tienen que ir a votar para decir si están de acuerdo o no que los ex presidentes sean enjuiciados.

Sobre este tema, señaló que la casilla 1126, localizada en la ciudad de Reynosa, no aparece en la plataforma del INE, informándose en la página oficial que esta sección esta sin resultados, indicando al ciudadano que se comunique al INETEL 8004332000, donde tampoco le dan respuesta a la solicitud.

Ante este tipo de irregularidades, este viernes presentará una queja ante la mesa del Consejo Local del INE en ciudad Victoria, Tamaulipas, por el bloqueo y sabotaje que está haciendo el órgano electoral.