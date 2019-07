Denuncia a cantante fraudulento

Ciudad de México.

Ana Gabriel compartió un video en su cuenta de Instagram para denunciar un fraude. La cantante explicó que un hombre que se hace llamar Gerardo Fernández A. y que se hace pasar por el hijo de Alejandro Fernández, está anunciando presentaciones en Estados Unidos y Sudamérica en las que supuestamente ella también se presentará.

"Necesito la ayuda de ustedes para avisarle a los empresarios que hay una persona haciéndose pasar por el hijo del famoso Vicente Fernández. Es un fraude, nada tiene que ver con mi gira, ni conmigo, así que por favor empresarios, quiero decirles que hay un usurpador, un ladrón más que se cruza en mi camino, que se está haciendo pasar con el nombre de Gerardo Fernández A. que nada tiene que ver con el hijo de Vicente Fernández y se los digo por aquellos que ya le compraron fechas y que ya le están dando dinero, no caigan en el juego, porque es un ladrón", explicó.

SE DESLINDA

La intérprete, quien prepara un nuevo disco, reiteró que nada tiene que ver con esta persona que ha anunciado shows en Ecuador y Colombia.

"No se dejen engañar y caigan en manos de este tal Gerardo Fernández por amor de Dios. Ni Ecuador, ni Colombia, ni Estados Unidos. El señor Henry Cárdenas es quien me lleva mi agenda internacional, en México es la sra. Diana Paredes y en la gira por México es una sociedad mía con Sergio Gabriel, fuera de ellos, por favor no hagan caso de este ladrón y mentiroso", agregó.