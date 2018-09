Demandan limpiar el dren. Está invadido por alimañas e insectos

Río Bravo, Tam.- Urge limpieza y fumigación de los costados del dren así como una mayor iluminación, dado a que cruzan el puente a diario cientos de estudiantes, madres y padres de familia que poder llegar a plantel educativo Conalep y colonias aledañas, toda vez que se encuentra tupido de flora, sin contar las plagas de mosquitos y zancudos, además de animales alados y rastreros.



La flora esta tan crecida que ya rebaso fácilmente la altura del puente en algunos de sus tramos debido a la falta de mantenimiento por parte de las autoridades competentes, sin contar la cantidad de basura que se localiza en los costados del bordo, y en el mismo dren.

"Con las lluvias las matas, la yerba en genera, ya rebaso la altura del puente por el que a diario cruzamos, que ahora si le sumamos las plagas de moscos y zancudos en pleno día y no se diga al oscurecer y que no hay suficiente luz, la verdad que si requiere de más atención, ojalá y que así sea, no que ya parece parte de la selva lacandona", expresaron la señora Martha Martínez y Aurora Sánchez madres de familia que a diario acuden a pie a recoger a sus hijas al plantel escolar en referencia.





BORDO . En los costados esta requiriendo de programa emergente de limpieza ante la cantidad de basura.

SELVA. Asemeja algún espacio de la selva lacandona el panorama que presenta.