Demandan justicia para desaparecidos

De las autoridades nadie ha dado la cara, independientemente de si haya autoridades o no, alguien tiene que estar a cargo y alguien tiene que respondernos* Marta N, Madre de joven desaparecido en Altamira

“Hemos visto nuestros expedientes en la Fiscalía retrasados deliberadamente por haber autoridades involucradas, en el caso mío la persona que fue responsable – de la desaparición – de mi familiar trabaja para el Municipio de Nuevo Laredo”, dijo el señor José N, “a esta persona la han protegido desde Derechos Humanos de Nuevo Laredo, y el estatal, incluso el departamento de víctimas que se supone que debe de estar con nosotros”.

En el caso del neolaredense ocurrido el cinco de septiembre del 2017 logró identificarse a los presuntos responsables dentro del expediente NUC – Número Único de Carpeta - 210/2017 sin que hasta el momento se haya logrado sancionar a algún implicado, o ser presentado con vida la persona víctima de Desaparición Forzada, “después de quince citatorios le mandaron un abogado – al perpetrador – y un psicólogo para víctimas para que lo asistieran, y mi expediente tiene ya cuatro años”.

En el caso de la señora Marta N de Altamira es su hijo quien se encuentra ausente desde hace ya tres años, similar al caso del hermano de José N, elementos de Seguridad Pública participaron en el incidente que continua impune, “llevé todas las pruebas, una publicación que salió en la red metropolitana, tomé capturas de toda la información que venía ahí respecto a lo de mi hijo, y llevé todo eso pero ahí se quedó, pedí que rastrearan la ubicación de mi hijo – la última ubicación – y no se hizo, pedí que checaran su perfil, sus últimas conversaciones que él haya tenido y no se hizo, muchas cosas así, no les interesa porque no son sus familiares”.

Los familiares de las víctimas señalaron que permanecerán en plantón permanente el tiempo que sea necesario hasta que las autoridades estatales se dignen a recibirlos y atender sus demandas, “de las autoridades nadie ha dado la cara, independientemente de si haya autoridades o no, alguien tiene que estar a cargo y alguien tiene que respondernos”.

Esperan de ser atendidas sus peticiones para que sus seres queridos sean presentados con vida en sus hogares.