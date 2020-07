Demandan dueños de bares al gobernador

Yo voy a mantener abierto mi negocio, y si me quitan la licencia por 30 días igualmente estará cerrado, y si tengo que ir a la cárcel, iré a la cárcel.¨ Gabrielle Ellison, Propietaria

McAllen, Tx.

Propietarios de bares de distintas ciudades de Texas presentaron un par de demandas en cortes federales en contra del gobernador Greg Abbott, al decirse afectados por "cierres injustos e irracionales" anunciados por el mandatario.

Más de 30 dueños de bares anunciaron el emplazamiento de un primera demanda donde señalan al gobernador Abbott, a la Comisión de Alimentos y Bebidas de Texas (TABC), y a Bentley Nettles, director ejecutivo de la TABC, con la finalidad de evitar de forma temporal la directiva estatal que ordenó el cierre total de este tipo de negocios.

La medida anunciada por el gobernador Abbott instruyó a los dueños de bares a cerrar sus operaciones el pasado viernes a la medianoche, a días de distancia de que permitiera la apertura parcial.

Es por ello que un grupo de empresarios, en su carácter de demandantes, busca el desagravio por mandato judicial y desagravio declaratorio, es decir, que no se implementen las penas en su contra que pueden consistir en principio de una revocación de su licencia de venta de bebidas alcohólicas por espacio de 30 días.

El grupo de demandantes que son propietarios de bares en las poblaciones texanas de Odessa, Denton, Richardson, Abilene, Kathy, Kilgore, Longview, Pasadena, New Caney, Galveston y Big Spring buscan un alivio monetario menor a los 100 mil dólares.

En esta demanda no existen empresarios de El Paso, Texas, pero el documento de la demanda cita el caso de la Ciudad de El Paso v. Heinrich, 284 S.W.3d, 366, 368-369 (Tex. 2009), donde se aprueba el reclamo en contra de oficiales públicos que actuaron en violación a la ley estatal, por medio de la figura legal ultra vires (más allá de su poder o autoridad).

"Yo voy a mantener abierto mi negocio, y si me quitan la licencia por 30 días igualmente estará cerrado, y si tengo que ir a la cárcel, iré a la cárcel", dijo Gabrielle Ellison, propietaria del bar Big Daddy Zane´s de Odessa.

Ellison fue arrestada hace menos de dos meses bajo cargos de desacatar una orden de cerrar las puertas de su establecimiento, sin embargo, apenas el lunes pasado el Cabildo de la ciudad de Odessa votó a favor de no hacer obligatorio el uso de mascarillas.

Sigue la oposición

En otra demanda anunciada el martes por la Texas Bar & Nightclub Alliance (TBNA), el recurso legal se redactó "para proteger los derechos constitucionales de nuestros miembros", dice un correo electrónico firmado por la mesa directiva.

Dicha alianza consta de poco más de 600 propietarios de bares en el estado, quienes de acuerdo al comunicado, "seguiremos oponiéndonos al cierre injusto e irracional de sólo ciertas empresas que han obtenido una licencia de alcohol", declaró la TBNA.

Esta demanda fue interpuesta en la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas, con sede en la capital del estado, y aunque el acceso al documento de la demanda aún no está disponible en los archivos públicos, el propietario de un bar de El Paso se dijo dentro de los demandantes.

"Creo que el gobernador y el Estado de Texas deben rendir cuentas por interferir con nuestros medios de subsistencia, sentimos que nuestros derechos han sido pisoteados", dijo Frank Ricci Jr., propietario del bar Rocking Cigar, ubicado en la zona del Kern Place, en la calle Cincinnatti de El Paso.

A la demanda se suman establecimientos de San Antonio, Austin, Houston, San Marcos y Victoria.

La demanda interpuesta por el abogado Jared R. Woodfill, con oficinas en Houston, señala que los demandantes "pueden sufrir probables, inminentes y daños irreparables", debido a la orden de restricción temporal de cerrar el 100 por ciento de sus operaciones".

Este hecho, de acuerdo al documento de la demanda "excede la autoridad del Gobierno de Texas" y va en detrimento de los derechos de los demandantes bajo la Constitución de Texas".

Ataque focalizado

"Nosotros no interpusimos una demanda porque en cierta manera estamos de acuerdo, pero también no nos parece que el gobernador esté haciendo una especie de "targeting" (focalización) hacia los bares", dijo Michelle Fierro-Quintero, propietaria del bar The Black Orquid de El Paso.

"Al parecer somos los únicos que hemos hecho algún daño y que propagamos el Covid-19, a diferencia de otros giros de negocios que promueven la reunión de personas", afirmó la empresaria paseña.

Haciendo eco del descontento del ramo, Fierro-Quintero destacó el hecho de que la orden del gobernador marque que debe cerrarse el 100 por ciento de la capacidad de los bares, lo cual muestra cierta parcialidad ya que restaurantes, estéticas y salones de belleza siguen funcionando sin implementarse la misma medida.

"Por otro lado también lo entendemos ya que algunos bares no respetaron las reglas que son muy claras, al decir cuánta gente se puede admitir, las distancias entre ellas, que no se puede ocupar la barra o estar de pie y que debemos de proveer servicio a la mesa, y no entendemos porque algunos no las siguieron", señaló.

Sin embargo, la apertura de The Black Orquid, así como de otros negocios del giro, permanece en suspenso y mientras se realizan remodelaciones en el bar, sus empleados se mantienen en espera de poder regresar a la normalidad de sus labores.

