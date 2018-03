Demanda a funcionario por abuso de autoridad

Julio Adame Cerda, militante panista y proveedor del Municipio de Nuevo Laredo, demandó ante el Ministerio Público a José Luis Morante López, director del gobierno municipal, por abuso de autoridad.



En el acta de denuncia con el número 065/2018 interpuesta el 6 de febrero del 2018 en la unidad general de investigación 3, se expone que el 13 de noviembre del 2017, José Luis Morante prohibió la entrada a la presidencia municipal a Adame Cerda por medio de empujones e insultos.



“Por daños y perjuicios y amenazas, a empujones me sacó de presidencia y agarró coraje conmigo en lugar de arreglar las cosas cuando yo sólo quería hablar con el Presidente Municipal y todavía el señor Morante me llama para seguirme amenazando”, denunció ante este medio.



Dijo que el día que le prohibieron la entrada a la presidencia, Julio quería hablar con el presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar por asuntos de su trabajo como proveedor del Municipio.



“Me hicieron proveedor y me hicieron endeudarme con maquinaria pesada y nada más me dieron 14 horas de trabajo en tres meses y obviamente que no pagué la deuda y me recogieron la maquinaria y a la fecha estoy bien endrogado”, señaló.



Julio gastó más de 250 mil pesos en una motoconformadora y una retroexcavadora, renta de un local y papelería necesaria para instalarse como proveedor municipal.



La empresa bajo el nombre JA Constructores fue contratada para hacer algunos trabajos, pero tampoco le pagaron a tiempo.



“En Adquisiciones, nada más me dieron 14 horas de trabajo, ocupé la ‘moto’ en octubre y me vinieron pagando la semana pasada y eso porque anduve atrás de tesorería con Daniel Tijerina, me dieron 6 mil pesos, pero gasté 7 mil de diesel ¿y el operador de la máquina?”, declaró.



El afectado además solicita al Presidente Municipal que le paguen la deuda que adquirió al poner su constructora bajo la promesa que lo harían proveedor por ayudarlos en la campaña electoral, algo que no le cumplieron y al contrario, le ocasionaron serios daños económicos.