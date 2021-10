Demanda a herederos de Sonny B.

LOS ÁNGELES.- Cher demandó a la viuda de su excompañero musical y exmarido Sonny Bono por las regalías de canciones de Sonny y Cher como "I Got You Babe" y "The Beat Goes On".



En una demanda federal presentada en Los Ángeles, Cher alega que la exdiputada Mary Bono y otros acusados han intentado rescindir las disposiciones de los acuerdos comerciales a los que Cher y Sonny Bono llegaron cuando se divorciaron en 1975, que les daba a cada uno el 50% de las regalías por la composición y grabación de sus canciones.