Deja de alimentar INM a migrantes

Matamoros, Tam.- Los inmigrantes que se encuentran viviendo en los campamentos que se ubican cercano al Puente Nuevo Internacional, ya no están recibiendo comidas que anteriormente recibían por parte del Instituto Nacional de Migración (INM).

Un grupo de hondureños, salvadoreños y cubanos, dieron a conocer que desde hace una semana ya no reciben comida y que lo que ahora hacen es ponerse de acuerdo entre varias familias para cooperar y comprar mandado para hacer sus comidas.

"Asociaciones americanas nos siguen dando ayuda y les pedimos que nos trajeran mandado para poder hacernos de comer, porque aquí nos juntamos de varios y hacemos en leña para todos", puntualizó una hondureña.

"Nos dijeron que las ayudas ahora serían directamente en el Albergue de la Alberca Chávez a donde no quisimos irnos, y además ya no cabemos porque está saturado, pero siempre dijimos que no queríamos irnos", manifestó.





Los mismos migrantes se preparan sus alimentos a orillas del río.