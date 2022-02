Deja a un lado el pasado

"¡Qué bueno, me da mucho gusto!" - y agregó cuando se le preguntó si tenía contacto con él - "No... gracias, amigos, voy a mi vuelo, los quiero", respondió la intérprete de "Mala Fama".

Ciudad de México.- Danna Paola no voltea al pasado y lo ha demostrado en sus recientes declaraciones, cuando a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue abordada por los reporteros y le pidieron su opinión acerca del saludo que su exnovio Eleazar Gómez , le mandó a ella y a su colega Violeta Isfel, con quienes protagonizó en 2009 la telenovela "Atrévete a soñar".

En una entrevista reciente Eleazar Gómez compartió que desde su salida de la cárcel se ha enfocado a realizar labores altruistas, como el evento organizado por la fundación Latidos de Amor, la cual apoya a niños con cáncer; cuando se le preguntó si invitaría a Danna Paola y Violeta Isfel a formar parte de alguna de ellas, éste respondió:

ESCUETAS DECLARACIONES

"Bueno, hace mucho que no las veo, les mando un saludo grande a las dos, pero hace mucho tiempo que no tengo mucho contacto, si se diera para situaciones como la que hoy nos reúne, por supuesto que sí, es una gran causa".

Por eso la escueta respuesta de Danna Paola ante el saludo de Eleazar; pero lo que sí la hizo enojar fueron las preguntas sobre el maltrato que supuestamente sufre en su actual relación con el cantante Alex Hoyer.

""¡Ay amigos, de verdad!, o sea, move on, estamos en otros tiempos... yo no tengo por qué aclarar nada, ni explicar mi vida, tengo mucho trabajo, estoy muy feliz, estoy rodeada de gente maravillosa, tengo mucho amor en mi vida y me deshice de muchas personas tóxicas justamente para evitarme estas preguntas", dijo Danna Paola.