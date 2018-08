Defiende su postura

Ciudad de México

Aleks Syntek mantiene su postura respecto a la música. No es que tenga algo en contra de un género, afirma, sino de lo que se dice a través de las canciones, pero lamenta que su mensaje sea siempre mal interpretado.

"No nos está haciendo bien que los chicos crezcan con la idea de que lo más padre es salirte con la tuya, ser grosero con la mujer. Es una información de sexo, poder y dinero que no están listos para manejar en su cabeza", dijo durante su paso por la alfombra roja de la revista "Quién".

En alguna ocasión, el cantante expresó que uno de sus defectos es no dejar que nadie más publique por él en sus redes sociales, y que en muchos casos entendieran mal su postura, sin embargo, en Instagram, por ejemplo, posteó un video donde aparece él cerca de una bocina del aeropuerto donde suena "Bonita", canción de J Balvin ft Jowell & Randy.

"10:00 am. desayunando en el aeropuerto. Dejen la música pornográfica para los antros de noche, no durante el día en lugares públicos. Mis hijos te lo van a agradecer".

LO APOYAN

La publicación tuvo decenas de mensajes de apoyo.

Los mismos artistas señalados contestaron a la publicación. Jowell expuso que esa "música pornográfica" como la llamaba Aleks, se traducía en "himnos que durarán para siempre".

Por otro lado, Syntek agregó:

"Yo vengo de barrio, de abajo, de haber vivido violencia, un barrio con drogadictos, gente malandra y lo que pasa es que la gente te etiqueta por cómo te ve. ´Ah, Aleks Syntek es fresa´ dicen, pero no necesito vestirme de barrio para demostrar que vengo de allí, siempre me ha gustado ser fresón, conservador en mi forma de manejarme, pero no tengo nada en contra de ningún género musical y han seguido confundiendo mi mensaje.