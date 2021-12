Deben autoridades escuchar al pueblo, asegura Héctor Garza

"Hoy parece ser que quienes nos gobiernan en Tamaulipas no tienen valores, no entienden que la solidaridad, la confianza y el respeto son los valores con los que se debe de ejercer un encargo público y con la más alta probidad, porque hay que hacerlo con un manejo limpio, transparente, a cambio de nada, porque el que ayuda a cambio de algo es conveniencia", dijo.

Cd. Victoria, Tam.- En Tamaulipas ya es tiempo de que se gobierno a base de valores, es la hora de un proyecto con rostro y sentido social, ya basta que los gobernantes no escuchen la voluntad del pueblo, expresó Héctor Garza González.

Al participar en el encuentro convocado por la Asociación Estatal de Maestros y Padres de Familia A.C. en esta capital, Héctor Garza aseguró que el movimiento que él encabeza, no de ahora, sino de meses y años atrás está cifrado en valores, en los principios de honestidad, solidaridad, humildad y justicia, "claro que hay otro camino para hacer política, sí se puede, porqué no se va a poder", indicó.

"Vamos a construir un camino cifrado en valores, a darle cause a los sueños y esperanzas de los victorenses y los tamaulipecos para hacerlos realidad, por eso mi convocatoria, no de ahora, sino de meses y años atrás, no hay que destruir nada, hay que reconstruir", agregó.

"Ni odio ni rencor, vamos a gobernar para todos, sin distingos, porque lo que viene en los nuevos tiempos, a pesar de que estamos en el otoño, vendrán tiempos en los que florezcan el amor y la esperanza en Tamaulipas, vendrá la primavera, vamos juntos a construir esto, porque las horas aciagas por las que pasa la Patria Chica pareciera ser interminables, pero no, el reloj de la patria pronto va a timbrar las horas de la esperanza y la grandeza de Tamaulipas".

"No les voy a fallar, de eso pueden estar seguros, no les voy a fallar, vamos juntos a construir un estado generoso, libre y grande", expresó.

En su exposición Héctor Garza reiteró el llamado a los tamaulipecos a conformar los comités de ´Guardianes de la Esperanza´ que contribuyan a enraizar los beneficios de la Cuarta Transformación en el Estado.

"Es tiempo de construir un Tamaulipas más justo, más igualitario, ya es tiempo de ir a sembrar una semilla de esperanza, esa es la gran convocatoria, venirles a decir estamos listos, porque de que se van, se van, ustedes lo dicen y yo estoy convencido", indicó.