Damm no, ´Fideo´ sí

Cancún, QRoo.

José Luis Higuera, CEO del Guadalajara, descartó que estén interesados en el volante Jürgen Damm, pero admitió que buscan hacerse de los servicios de Daniel Álvarez, jugador del Necaxa.

"Lo de Jürgen es mentira, no sé quién lo inventó o de dónde salió, nosotros no hemos hablado con la gente de Tigres. No sé si él se autocandidateó, pero no hay nada de eso", dijo Higuera a los medios de comunicación.

Dejó en claro que no ha platicado con el presidente del cuadro norteño, Miguel Ángel Garza, "no tenemos contacto por Jürgen, pero no tenemos contacto con Tigres, tampoco por (Jesús) Dueñas",

Por otra parte, explicó que el "Fideo "Álvarez" es de su interés, por lo que están en las gestiones para hacerse de sus servicios, de cara al Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

"Habían hablado que Tomás Boy nos pidió al ´Fideo´ (Daniel Álvarez) y estamos hablando con Necaxa", estableció el dirigente del "Rebaño Sagrado".

Además, sobre el regreso del defensa central Oswaldo Alanís y la incorporación del también zaguero, Antonio Briseño, aceptó que "son jugadores interesantes".

Así mismo, el dirigente del "Rebaño Sagrado" reiteró que solo venderán al delantero José Juan Macías por 15 millones de dólares, ya que no aceptarán otro tipo de pago.