 Da su versión en TV

Ciudad de México

Andrea Constand, la principal acusadora y víctima de violación de Bill Cosby, dio a conocer por primera vez de manera público su versión de los hechos en un programa especial del programa Dateline de la NBC, reportó The Hollywood Reporter.

En el episodio especial "Bringing Down Bill Cosby: Andrea Constand Speaks" (traducido al español: "Haciendo Caer a Bill Cosby: Andrea Constand Habla"), Constand comentó que aunque tenía miedo de ir contra Cosby, lo hizo por hacer justicia.

"Pero también lo hice por lo que sucedía en ese momento. Y lo que sucedió fue que muchas mujeres salieron al público, a través de los medios masivos, diciendo que también fueron drogadas y sexualmente violentadas", dijo Andrea.

NARRA LA VIOLACIÓN

Respecto a lo que vivió con Cosby, ella comentó que el comediante le ofreció tres píldoras azules, prometiéndole que le ayudarían a relajarse, las cuales tomó porque confiaba en él como a un mentor; en vez de ello, la indujeron a la inconsciencia y a la incapacidad de producir palabras. Fue así como Cosby la llevó a un sofá para luego violarla.

"Mi mente decía: ´Mueve tus manos. Patea. ¿Acaso no puedes hacer nada? No quiero esto. ¿Por qué este hombre está haciendo esto?´. Y yo no podía reaccionar de alguna forma específica. Estaba flácida. Era un fideo flácido", comentó.

"Él no dijo nada que pueda recordar. Estaba dentro y fuera de mi conciencia. Lloriqueaba por dentro, en mi boca y en mi mente, para que esto se detuviera, y no pude hacer nada".

SE SINTIÓ CULPABLE

Andrea aseguró que no había dicho algo al respecto a ninguna persona ya se se sentía apenada y culpable consigo misma; explicó que dudó a la hora de hablar por el conocimiento y la influencia que Cosby tenía ante el público.

"No creí que nadie fuera a creerme. Era Bill Cosby; era el Doctor Huxtable", agregó, haciendo referencia a uno de los personajes más icónicos del comediante, "Creí que yo era la única persona a quien él le había hecho esto. ¿Quién iba a creerme?".

A pesar del momento que sufrió y de las consecuencias que eso trajo consigo para ella, Constand afirma que lo perdona, aunque no deja de pensar que el actor está enfermo.

"No estoy sola. Es una conciencia colectiva. Así que podría decir que hicimos caer a Bill Cosby, pero aún tengo los pies sobre la tierra", afirmó Andrea.

EN VIVO. Andrea Constand, en programa Dateline de la