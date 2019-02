Cumpliría ayer 3 años Rebecca

Laredo, Tx.- Ayer cumpliría 3 años Rebecca Zavala Domínguez, bebé de quién sus padres intentaron deshacerse de su cuerpo, sumergiéndola en ácidos adentro de una cubeta, supuestamente porque a la mamá se le murió en la bañera de la casa, ahogándose adentro de la misma.

Las interrogantes de la muerte de esta menor son muchas, dijo el Fiscal del Distrito del Condado de Webb, una de ellas, es saber si los restos no disueltos de la pequeña en sustancias química, reflejan traumas o impactos de golpiza o tortura, que no sean los propios de un supuesto golpe dado en la bañera que le haya hecho ahogarse.

"Tenemos que esperar a que los expertos (o la médico forense) analicen los restos de la niña, para determinar si se les hacen cargos por homicidio, a este momento no podemos culpar a nadie, ni a la mamá (Mónica Yvonne Domínguez, de 37 años de edad) o al papá (Gerardo Zavala Loredo, de 32), de haberle quitado la vida", dijo Isidro Alanís, titular de la fiscalía investigadora del Estado.

La pregunta que no quisieron contestar a la prensa, ni Isidro Alanís ni Claudio Treviño, jefe de la Policía de Laredo, es cuándo fue que presuntamente la niña se ahogó o murió por un golpe en cabeza, cuando estaba en la bañera.

Ya los detectives y el mismo fiscal acusador e investigador tuvieron que haber interrogado a la mamá, principalmente porque aparece como a quien se le accidentó fatalmente la niña y luego la mujer le habló al marido para ayudarle a deshacerse del cadáver, comprando sustancias químicas en tiendas locales.

Si los restos de la pequeña estaban disolviéndose en dicho ácidos, cuántos días llevaban adentro de una cubeta con capacidad de 5 galones, misma que fue descubierta fortuitamente por alguien este mediodía del jueves 14 de febrero, en el departamento número 11, de un complejo de apartamentos en el 1817 de la calle Jefferson, esquina con avenida Santa Rita, en el barrio Canta Ranas.

El hallazgo del cubo con restos de la pequeña se confirmó hasta las 5:00 de la tarde, pese a que fue denunciado cinco horas antes, desde las 12:00 del día de tal fecha, tiempo que demoró en obtenerse la orden judicial de cateo.

La mujer no dejaba entrar a los patrulleros que atendieron la llamada al mediodía.

COMO KATHERINE CÁRDENAS

"Es muy temprano para saber si vamos a pedir muerte capital, primero, aún no podemos acusar de homicidio a nadie, no hay evidencia de que exista un asesinato, los expertos van a examinar cuerpo, buscar si resulta que hay traumas de golpes propinados, por ejemplo en la cabeza, antes de meterla a bañar, rondan muchas preguntas, todas bastante sospechosas, vamos a actuar despacio, pero con todo, resolver lo más profesional todo esto", dijo Alanís.

El Fiscal recordó este caso con el de la pequeña Katherine Cárdenas, también de 2 años, asesinada el 5 de septiembre del año 2009, por un tipo de 18 años de edad, hoy condenado a 4 cadenas perpetuas.

Caso que también estremeció al pueblo de Laredo, Texas.

"Ahora, vi las fotos de esta angelita Rebecca y me recordó a Katherine, me da rabia y mucha tristeza, sobre todo cuando se trata de una niña, un ser inocente, a un servidor, le da mucha pena, pero también mucho coraje, porque se trata de alguien que no hizo nada para merecer lo que les ocurrió, así que vamos a trabajar especialmente este caso", sentenció Alanís.

No quiso entrar en detalles el ministerio público, respecto a porque los Servicios de Protección al Infante (CPS por sus siglas en inglés) de Texas, tuvieron un relajamiento en cuanto a los niños, con el historial delictivo de Mónica Yvonne Domínguez, de 18 arrestos y 28 cargos, siete de ellos por golpear a los niños (suyos y de su pareja).

En el 2015, Mónica Domínguez fue detenida y le quitaron la custodia de los cinco niños, se la dieron al hombre, Gerardo Zavala, pero luego ellos regresaron a vivir juntos.

Y cuando la muerte "accidental" de la menor Rebeca, Mónica Yvonne estaba a cargo de la misma, cuando que por ley, por mandato judicial, no podía estar ni cerca de la niña.