Cuatro tazones para Óscar Garza

Las buenas noticias no terminan para el entrenador en jefe de los Correcaminos UAT Norte, Óscar Garza, quien ha sido llamado para formar parte de la Selección Nacional de futbol americano que disputará el tradicional Tazón Azteca, que se llevará a cabo el 8 de diciembre en el Estadio Olímpico Universitario de la UNAM, en contra de la selección de la categoría NCAA de los Estados Unidos.

Con este evento la ONEFA cerrará con broche de oro el 2018 y el coach Garza se apuntará un triunfo más, ya que se trata del cuarto Tazón Azteca en su carrera.

"Para mi es algo muy gratificante, es muy satisfactorio porque a final de cuentas no es hablar solamente de mi, es el trabajo de todo Correcaminos Norte que está siendo reconocido a nivel nacional, en lo personal son 4 Tazones de 9, es casi el 50 por ciento de las temporadas de tiene Corre Norte en Liga Mayor lo cual indica que estamos trabajando bien", comentó el entrenador, quien publicó a través de sus redes sociales el documento enviado por la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano, firmado por su presidente, Radames Gaxiola Cortes.

Aunque ya sabe de lo que se trata, Óscar disfrutará la experiencia de estar una vez más compartiendo el emparrillado con los mejores jugadores y entrenadores tanto de México como de Estados Unidos.

"Primeramente es una gran convivencia con entrenadores de otro nivel, con grandes jugadores y claro que es una motivación extra, puedes hacer más contactos con otras universidades y hay que aprovecharlos", señaló.

Ha sido un año redondo para la UAT Norte, pero Garza aún tiene dos asuntos pendientes y espera cerrarlo con broche de oro.

"Ha sido de los mejores años que he tenido como entrenador, pero quiero cerrarlo con el campeonato de Búfalos en LUFAUAT y ganando el Tazón Azteca, ya que no me ha tocado ganar en las ediciones anteriores, logrando esas dos cosas claro que sería el mejor año de mi vida como entrenador", finalizó.