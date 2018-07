¿Cuál es la mejor edad para tener hijos?

CIUDAD DE MÉXICO.- Todos los días estamos tomando decisiones: ¿una ensalada o unas papas fritas? ¿Ir al gym o no ir al gym? Pero decidir cuándo es el mejor momento para tener un bebé no es fácil y, no deberías dejar la pregunta al aire.

La realidad es que no existe la edad perfecta para tener un hijo, así que primero que nada deberías tranquilizarte. El cuerpo y las circunstancias de vida de cada mujer son diferentes. Pero hay una verdad que es algo difícil de aceptar: las mujeres no son fértiles para siempre.

Desafortunadamente hay mejores edades que otras para quedar embarazada. Conocer tu fertilidad, sin embargo, puede ayudarte a tomar una mejor decisión.

-

Según la ciencia

Entrémosle a los tecnicismos: Una mujer nace con todos los óvulos que tendrá en la vida (entre 1 y 2 millones), según el Congreso Americano de Obstetría y Ginecología.

Esos números disminuyen con la edad, pero a partir de que la mujer llega a la pubertad y empieza a liberar esos óvulos con la menstruación, puede embarazarse. Esto es aproximadamente entre los 10 y 14 años, según el Instituto Nacional de Salud.

Básicamente tu cuerpo es súper fértil cuando eres una adolescente. Pero aunque el cuerpo de una niña de 15 años esté físicamente listo para tener bebés... no quiere decir que mentalmente esté pasando lo mismo. El embarazo conlleva un costo financiero, emocional y de salud que todas las mujeres deben considerar, según los Centros de Prevención y Control de Enfermedades.

Así que, biológicamente hablando, la mejor edad para que una mujer se embarace es a los veintitantos. En esa entonces, el cuerpo está lo suficientemente maduro para llevar un embarazo, y tiene una década sólida antes de que su fertilidad empiece a declinar (esto empieza a los 32 y se acelera después de los 37)

Y si concibes a los 30, desafortunadamente hay más riesgos: la probabilidad de muerte fetal, por ejemplo, es mayor para las mujeres mayores de 35 años, como lo es el riesgo de anomalías cromosómicas, como el Síndrome de Down, según el Congreso Americano de Obstetricia y Ginecología.

También hay riesgo de parto prematuro, preclamsia (presión arterial peligrosamente alta) y diabetes gestacional en mujeres mayores.

Pero no todo es malo, ¡lo prometo! Los avances en la ciencia significan que las madres mayores todavía pueden tener embarazos y bebés saludables. Además, la biología no toma en consideración los factores sociales que contribuyen a retrasar el embarazo.

Un estudio de la London School of Economicas, por ejemplo, descubrió que los niños nacidos de madres de 35 a 39 años tendían a tener mejores puntajes en pruebas cognitivas de 10 y 11 años que aquellos nacidos de madres jóvenes. ¿Por qué? Las madres mayores a menudo tienen niveles más altos de educación y más recursos financieros.

-

Entre más grande... ¿peor?

Los avances en los tratamientos de fertilidad y atención prenatal han hecho que convertirse en una madre a los 40s o 50s sea una opción para más y más mujeres.

Tener un hijo es diferente a concebir uno, por lo que siempre y cuando el útero esté sano y sea capaz de soportar el crecimiento de un bebé, es posible tenerlo a principios de tus 50s con fertilización in vitro.

Básicamente no hay edad "correcta" para tener un bebé, pues elegir la edad para tener un hijo depende de una serie de factores que son diferentes para todas.