Critica Landau la inacción de AMLO ante narcotráfico

Criticó la liberación de Ovidio Guzmán , hijo del Chapo Guzmán, en 2019; el ataque al jefe de la policía de la CDMX, Omar García Harfuch sin tener una reacción contundente; y la rápida liberación del ex Secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos.

"(López Obrador) ha adoptado básicamente una actitud de ´laissez fair´ (dejar hacer) ante los cárteles, lo cual es obviamente problemático para nuestro Gobierno (en EU). Es un gran problema para México", dijo Landau hace unos días en una mesa redonda con ex diplomáticos de su país.

Sobre la liberación de Ovidio Landau señaló: "Fue simplemente un momento terrible. La verdad es que el Ejército mexicano fue superado en armas".

Del ataque a Harfuch lamentó: "Para mi sorpresa, ¡el gobierno central mexicano básicamente no hizo nada! No dijo: ´¡Ya fue suficiente! ¡No vamos a tolerar que ocurra una cosa así!´".

Y de la rápida entrega de Cienfuegos comentó: "Desearía haber luchado y haber acudido con el Fiscal General (de EU Bill Barr)...para pararlo".

Concepción muy distinta

Luego que el exembajador de EU en México, Chris Landau, aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador adoptó una actitud pasiva ante los cárteles del narcotráfico, el Mandatario federal dijo que entiende su postura, pero su Gobierno no piensa en arrasar y masacrar.

"Yo entiendo al exembajador porque, como es natural, él tiene una concepción distinta, él representa o representaba un gobierno extranjero en nuestro País y ellos quisieran que se actuara como ellos piensan y, también como era antes que yo llegara a la Presidencia, que se llegó a extremos que las agencias extranjeras eran las encargadas de aplicar la política de combate al narcotráfico.

"Son concepciones distintas, a lo mejor en Estados Unidos piensan de otra manera, el ex Embajador Landau, que hay que arrasar, que hay que aplicar exterminio, masacrar, nosotros no, nuestro Gobierno es humanista y queremos conseguir la paz con justicia, la paz es fruto de la justicia. Respetamos mucho al ex Embajador Landau", señaló en conferencia.