Crece malestar por falta de agua

"Dicen que van a cumplir y no nos cumplen, hay muchas fugas en las tuberías que no las arreglan bien y tardan días, meses para arreglar una tubería, y buscan de pretexto que está descompuesta y no bombea; ellos están recibiendo su billetito, sus impuestos... su sueldo y nosotros estamos en la necesidad porque tenemos niños", dijo Juan Antonio , vecino de la colonia Bethel , "no contamos con el servicio y ahí está el recibo, tenemos que pagar puntualmente y eso no es justo".

El bloqueo se llevó a cabo en el acceso a la colonia La Esperanza pero participaron vecinos de la Bethel y Tomás Yarrington; cabe recordar que el viernes un grupo de vecinos de esta última colonia bloquearon el libramiento a la altura de los accesos de las colonias la Estudiantil y Américo Villarreal, previo a esto el lunes 19 vecinos de la Esperanza cerraron parcialmente la circulación en el mismo lugar de este lunes.

Una persona identificada como el licenciado Morales de la colonia Simón Torres, agregó: "desde hace diez años siempre publico que estaba más bien en mi rancho donde vivía que en esta ciudad, me vine a la ciudad y estoy peor que en mi rancho... en mi camioneta acarreo agua para mí pero el recibo siempre llega y te cobran algo que no te proporcionan, eso es un fraude".

Nicandro Mata Martínez apuntó que sólo en la colonia la Esperanza viven 220 familias quienes sufren por la falta del vital líquido, "ahorita pasó uno de Comapa le dijimos ´señor no tenemos agua´ nos dice ´hagan presión eso ya no me corresponde a mí´, yo tengo desde el jueves que no tengo agua; pasó una pipa particular pagué por un tanque de agua, eso fue el domingo y ya se me acabó el agua".

El coordinador de Abastecimiento de Comapa, José Miguel Martínez Hernández, dio a conocer el viernes pasado que parte del problema se debe a una fuga en un tanque que abastece a ese sector el cual, para impedir que el líquido se siga desperdiciando se optó por restringir el agua en las líneas subterráneas hasta contar con los materiales para poder llevar a cabo su reparación, "nos comunicamos con la paquetería, viene de la Ciudad de México, llegó a San Luis Potosí ayer la pieza, la embarcaron y ahorita estamos verificando a ver a qué hora salió la pieza para ver a qué horas va a llegar aquí, debe estar en camino, debe estar por llegar aquí y vamos a reparar una fuga".

A pesar de la promesa de restablecer el servicio en las próximas horas – o días – los vecinos optaron por continuar con su bloqueo, el cual concluyeron a las 18:00 horas, liberando la vialidad.

EL DATO

De octubre pasado a la fecha se han realizado protestas por la falta de agua, cerrando vialidades en distintas zonas de Victoria:

- Carretera Rumbo Nuevo (una ocasión)

- Calle 17, frente a Presidencia Municipal (2 ocasiones)

- Bulevar Praxedis Balboa ( una ocasión)

- Libramiento Portes Gil y entrada a la colonia Américo Villarreal ( tres ocasiones)

- Libramiento Portes Gil y entrada a Colonia Estudiantil (una ocasión)

- Libramiento Portes Gil y calle Matamoros (una ocasión)

Demandan pronta atención de la Comapa Victoria.