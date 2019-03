Convocan al padrón de estímulos fiscales

El Mañana / Staff.- Solamente queda una semana para que los interesados en obtener el estímulo al 20 por ciento del Impuesto Sobre la Renta puedan iniciar los trámites que contempla desde enero el plan fiscal para la zona franca.

Víctor Manuel Ceferino de la Cruz, subadministrador del área de servicios al contribuyentes, comentó que a fecha limite es el 31 de marzo.

"Unos de los requisitos adicionales, es que tengan su buzón tributario activo, que no estén amparados contra buzón, estar al corriente de sus obligaciones fiscales, no estar publicados en la lista del 69 y que los socios tampoco no estén en dicha lista", dijo.

Explicó que si tienen alguna duda pueden acudir a las oficinas del SAT, para apoyarlos, a presentar su aviso.

"Lo importante es estar al corriente en sus obligaciones y con eso pueden apegarse al estimulo, en caso de personas morales que también los socios no estén publicados en la lista del 69", expresó.

Los empresarios, dueños de negocios o comercios, que deseen obtener el estimulo del ISR, pueden hacer el trámite por internet o acudir a las oficinas del SAT de su localidad.

La lista del 69 son casos de contribuyentes que no están localizados, que tienen adeudos condonados, que tengan créditos firmes y operaciones simuladas o inexistentes.

Lo principal es tener su domicilio fiscal dentro de la región fronteriza norte, el cual no debe tener una antigüedad menor a 18 meses y no ubicarse en algún supuesto establecido en el penúltimo párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.