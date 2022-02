Convoca INE a funcionarios de casilla

"Hay que sensibilizarlos, tratar de convencer a la ciudadanía, tenemos algunos lugares donde es difícil convencer a la gente, por ser lugares donde hay población en flotante, sin embargo el equipo es profesional y tenemos que visitar y revisitar", dijo.

El funcionario explicó que para el proceso local resultó la letra mes de marzo y el que sigue, con la letra I y para la Revocación de Mandato resulto la letra B.

De acuerdo a la ley electoral se permite tomar ciudadanos de la fila, el mismo día de la jornada, pero no es lo óptimo.

"No se compara una persona que en la cual tenemos 30, 40 días para poder capacitarla a una persona que en cinco minutos se le va a explicar lo que se debe hacer, no es lo deseable", recalcó.

El funcionario electoral señaló que trabajan para que los ciudadanos tomados de la fila sean lo mínimo y ante situaciones excepcionales ante enfermedades entre otras que no le permitan participar, pero no porque no quieran.