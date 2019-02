Control a estancias infantiles, dice AMLO

Ciudad de México.

Tras denunciar que intereses del PAN están detrás de quienes exigen dinero para las estancias infantiles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no cederá a presiones aunque le tomen las oficinas gubernamentales.

"No les gusta el cambio, pero no vamos a entregar dinero a organizaciones. Los apoyos van directo a los beneficiarios, no van a haber intermediarios", advirtió.

"Que nos amenazan de que nos van a tomar las oficinas, que tomen todas las oficinas, pero no vamos a ceder, se acaba la corrupción".

El mandatario lanzó la advertencia desde Palacio Nacional, mientras cientos de personas protestaban en el Zócalo por el recorte a este programa, manejado en gobiernos anteriores por la Secretaría de Desarrollo Social.

"Si el dinero que va a la gente pasa por muchas oficinas administrativas o pasa por organizaciones no llega, o llega muy poco, porque hay piquete de ojo o hay moche", aseveró.

Luego de mencionar las exigencias de la senadora Josefina Vázquez Mota para que se entreguen recursos a las estancias infantiles, recordó que en 2017, la política panista fue señalada por recibir mil millones de pesos del Gobierno federal para la fundación Juntos Podemos, que ofrecía apoyo a migrantes.

"Hay la participación partidista en este programa, del PAN. Esto lo digo porque salió a la defensa la señora (Margarita Zavala), no solo (ella); la senadora Josefina Vázquez Mota. ¿Qué sucedía en el sexenio pasado? Le daban dinero a las organizaciones. Bueno, la señora Josefina, con todo respeto, se vio involucrada en una situación donde a una fundación le entregaron recursos para defender a migrantes", señaló.

"Nosotros ya no vamos a entregar recursos a organizaciones sociales ni a las organizaciones de la llamada sociedad civil, para eso es el Gobierno, eso debe de quedar muy claro. También tenemos la protesta de las organizaciones campesinas, porque recibían recursos del Gobierno, dinero del Presupuesto ¿cómo es eso?".

TRAGEDIA DEL ABC

López Obrador aseguró que ese esquema de trabajo le recuerda lo que ocurrió en 2009 con la tragedia de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, ya que el local que se incendió y donde murieron 49 menores trabajaba en un esquema de subrogación en el IMSS.

"Lo primero que me preocupó fue la situación de las estancias infantiles, porque no sabemos en qué condiciones están los niños y no queremos tener problemas. Tengo en la cabeza que, por un programa parecido, sucedió lo del ABC.

"Tenemos que ver cómo funciona, cuál es el beneficio y la idea que tenemos es ayudar, desde luego, a las madres, sobre todo a las madres solteras. Claro que vamos a seguir apoyando, pero vamos a buscar un mecanismo, donde se les apoye de manera directa, que no sea a través de intermediación", dijo.

No bajaremos la voz: Josefina Vázquez Mota

>La senadora Josefina Vázquez Mota rechazó acusaciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sostuvo que intereses del PAN están detrás de grupos que exigen recursos para estancias infantiles.

>"No, las estancias infantiles no tienen siglas partidistas porque los niños no tienen siglas partidistas. Los niños lo que tienen son derechos y tenemos que defender su interés superior. Así que no bajaremos la voz", respondió la legisladora del blanquiazul.

>"Las estancias infantiles no son ni una iniciativa partidista ni un modelo de atención que obedezca a propósitos políticos o electorales, y tampoco obedece a ninguna postura de orden personal", dijo la legisladora panista, quien pidió conocer un programa alternativo al de las estancias infantiles.

INCONFORMES. Cientos de personas, la mayoría mujeres, protestaron frente a Palacio Nacional por el recorte al subsidio a las estancias infantiles del país.