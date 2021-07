Contraataca ‘tsunami’ viral; retrocede Tamaulipas a semáforo naranja

No es una alerta, es un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones, sobre todo a los jóvenes, para revertir la trayectoria de la pandemia y disminuir contagios’* Gloria Molina, titular de Salud

En este nuevo escenario de emergencia sanitaria que ha sumido al país en 460 días de cuarentena decretada por la pandemia, la Secretaría de Salud estatal informó en un comunicado que Reynosa, Ciudad Victoria y Matamoros son los focos rojos de la propagación del virus Sars-Cov2.

“No es una alerta, es un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones, sobre todo a los jóvenes, para revertir la trayectoria de la pandemia y disminuir contagios o complicaciones graves que pueden derivar en fallecimientos”, dijo la titular de la dependencia, Gloria Molina Gamboa.

Aunado al incremento de casos, el gobierno de Tamaulipas modificó las medidas sanitarias y permite que la afluencia laboral sea del 75% en actividades económicas no esenciales, previendo que, para el decreto gubernamental para el mes de julio, se lleven a cabo algunas medidas preventivas.

No obstante, la dependencia no mencionó los cambios en los lineamientos para la reapertura gradual y responsable de las actividades económicas no esenciales en el estado.

El total acumulado de contagios asciende a 57,353 positivos, de los cuales 50,549 se han recuperado y 5,262 murieron.

En Reynosa, la alcaldesa Maki Ortiz Domínguez, a través de su cuenta de Twitter pidió no bajar la guardia, ya que Reynosa, está a un paso del rojo, por lo que reiteró el llamado a usar el cubrebocas.

Se insiste en fortalecer las medidas de seguridad sanitaria contra la pandemia como utilizar cubrebocas en todos los espacios públicos, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar alcohol gel y mantener una distancia mínima de dos metros con otras personas, principalmente.

ALERTAN RETROCESO

Para la Secretaría de Salud federal el indicador del semáforo para el estado es Amarillo hasta el veinte de junio.

“La semaforización federal es una y los indicadores que nosotros manejamos para las zonas, y los municipios son otros, nosotros basamos en siete indicadores que arrojan que Victoria está en rojo desde hace aproximadamente una semana, y por zonas tanto la norte y la centro están en amarillo, y la sur está en verde hasta el día de ayer”.

Aclaró que los municipios que se encuentran en semáforo Rojo son Abasolo, González, Güémez, Llera, Matamoros, Méndez, Padilla, Río Bravo, San Fernando, Soto la Marina y Victoria, esto debido a que cuentan con un mayor número de contagios respecto a su población total, mientras que municipios como Altamira, Ciudad Madero, Nuevo Laredo, Reynosa y Tampico permanecen en fase de alto riesgo desde hace ya algunos meses.