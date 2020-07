Continúa la dinastía

Llevar el nombre de su padre no es una labor sencilla arriba del cuadrilátero, pero el Hijo del Arkangel lo hace con gran orgullo. Este joven luchador mexicoamericano se ha dado a conocer en ambos lados de la frontera. Debutó hace 9 años así que no es ningún improvisado. Por sus venas corre sangre de luchador, un legado que se heredó en su familia primero por parte de su abuelo, el Tenebroso, luego la Momia de Guanajuato, Enigma, el Loco Ruiz y por supuesto su padre, el Arkangel.

"Desde chiquito me gustó la lucha, crecí en ese ambiente, pero fue hasta los 15 años cuando mi papá consideró que tenía buena edad para entrenar, ahí comenzó todo", comentó el enmascarado, quien reveló que el nombre se lo ganó a pulso, demostrando ese talento nato.

"Yo nunca le pedí el nombre a mi papá, de hecho comencé con otro personaje, pero un día él habló conmigo y me ofreció seguir con el legado, me dijo que él se sentiría orgulloso si yo lo portaba y claro que acepté. Mi papá ha sido mi gran maestro y he tenido la oportunidad de luchar algunas veces a su lado, siempre sientes nervios, pero también mucho orgullo porque me hace sentir que estoy en las grandes ligas", relató.

Junto a su padre tiene una misión pendiente y por eso hace un llamado a los promotores tanto de Reynosa como del Valle de Texas.

"Yo quiero un campeonato de parejas, es lo que me falta por hacer junto a mi padre, lo estamos buscando, vamos a tocar puertas y donde alguien esté dispuesto a apostarlo, acá en el Valle dejamos cuentas pendientes con los Draculas, está caliente la cosa", indicó el luchador técnico.

El Arkangel Jr goza con la lucha libre, más que un deporte o un trabajo es una pasión y agradece poder pertenecer a este gremio.

"En cuanto entro a la arena siento ese calor, y cuando sube mi personaje siento como me arropan, es un apoyo que no lo puedo describir, es algo que no todos pueden vivir", dijo.

Todos los días entrena duro para llegar a ser ese ídolo que tanto sueña, esa figura que cada fin de semana puedan ver en la televisión.

"Mientras los promotores nos soliciten ahí estaré siempre, mi sueño es llegar a una empresa de las grandes a nivel nacional, salir en la televisión y que todo México me vea", expresó.

El miedo no existe en su vocabulario y por eso está dispuesto a apostar lo que sea arriba del encordado.

"A mi nunca me han dado miedo los retos, hace unos 3 años aposté mi máscara y le gané la cabellera a Black Cat, siempre estoy listo", afirmó.