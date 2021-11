Contempla Cruz Azul sanción por grito homofóbico

"La verdad que es un hecho lamentable, nos cortan el ritmo, le dimos aire a ellos, nosotros no hablamos eso, no estamos en tribuna, es casi imposible de hablar de nosotros, no podemos hacer nada, el club espera una multa", explicó Montoya este viernes en video conferencia.

"Capaz el próximo partido no vayan hinchas, a nosotros nos llega una multa y si no llegan los aficionados, es fuerte, porque nosotros necesitamos de su energía, no son todos, ojalá que vayan un poco más relajados y solamente a alentar, ojalá se pueda arreglar ese tema, ya pasó en Concacaf, en Monterrey, también por ellos, que no puedan ir a la cancha, ojalá no suceda más por el bien de todos".

El argentino comentó que La Máquina tiene todo para repetir el título, pero ahora debe mostrarlo el domingo ante Pumas.

"Apostaría todo por lo que es el equipo, el plantel, la calidad humana que hay, la calidad de jugadores que hay, fuimos irregulares, creo que pasó también en el último partido", apuntó.

"Merecíamos el empate, esto es futbol, esto es así, pensar de lleno en Pumas, ganar los 3 puntos que necesitamos mucho".

Más temprano, el defensa paraguayo Pablo Aguilar recibió un reconocimiento por sus 100 partidos en La Máquina.