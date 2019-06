Consternado Ernesto Laguardia por la muerte de Edith González

CIUDAD DE MÉXICO.

El actor mexicano Ernesto Laguardia se encuentra consternado y muy triste por la noticia de la muerte de Edith González quien fuera una de sus grandes amigas y una persona a la que admiraba mucho.

"Me enteré por un grupo en WhatsApp en el que estamos varios actores y nadie lo queríamos creer", dijo Ernesto en entrevista con EL UNIVERSAL.

El actor comentó que hace poco vio a Edith, "se encontraba bien, estuvimos platicando", comentó.

Ambos actores trabajaron en muchos proyectos juntos, como en la novela "Flor y Canela", recuerda nostálgico que cuando conoció a la actriz trabajaba en la XEW, ella ya era famosa y él moría por pedirle un autógrafo.

"Cuando trabajaba en la XEW recuerdo que yo era mensajero y ella ya era una gran estrella y un día llegó para una entrevista con Juan Calderón y pues todos estábamos emocionadísimos y entonces que me animo a pedirle un autógrafo, pero en ese momento ya se estaba levantando y no me lo dio, ya después que nos hicimos amigos siempre la molestaba con eso, nos reíamos mucho", recordó.

En su cuenta de Instagram, Laguardia dedicó un mensaje de despedida la actriz.

"Güera te adelantaste pero fuiste una guerrera hasta el último momento. QEPD Mi más sentido pésame a toda su familia. Un fuerte abrazo #edithgonzalez", escribió.