Consensuarán pensiones con los empleados: SHCP

Ciudad de México.

Elevar la aportación obligatoria a las cuentas de pensión que manejan las Afore será una medida que sólo se tomará si es consensuada con los trabajadores, aseguró Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Al término de su participación en la inauguración de la Cuarta Convención Nacional de Afores, el funcionario fue cuestionado sobre las principales reformas que se harían a la mitad del sexenio en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), en particular al elevar la aportación obligatoria y elevar la edad de retiro.

"El único propósito de los fondos de pensiones es garantizar un retiro digno para los trabajadores. El ahorrar más en un periodo significa transferir consumo de hoy a consumo para después, si los trabajadores no lo consideran adecuado, finalmente es su retiro y no vamos a tomar una medida de esas si no es consensuada con los trabajadores", respondió Herrera.

Después, el funcionario destacó algunas medidas que se han realizado para mejorar la pensión de los trabajadores.

"Para la gran mayoría de los mexicanos, los cuales no están en el sector formal, ha sido muy importante la introducción de la pensión universal. En segundo lugar, lo que se ha estado haciendo en la parte de las pensiones, es la reducción de las comisiones. Estamos cambiando la radiografía para que los recursos de pensiones tengan un rendimiento de inversión mas adecuado", comentó.

A su vez, durante su participación, el Secretario expuso que dar a los trabajadores la seguridad de que los recursos en las Afores estarán disponibles cuando se retiren, mejorar las pensiones, ampliar la cobertura y extender los beneficios de una pensión a todos los mexicanos son los retos del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

Ante los 10 directores generales de las Afores, Herrera señaló que los trabajadores requieren certeza sobre su ahorro de pensión.

"Necesitamos un sistema de pensiones que dé auténtica seguridad a los trabajadores, de que cuentan con su dinero al momento de su retiro", declaró.

Asimismo, en su discurso se refirió a los beneficios de la pensión universal que ofrece la actual Administración.

"La pensión universal reconoce que un número importante de mexicanos estuvieron trabajando por décadas y que ya llegaron a la edad de retiro, y sin embargo, nunca cotizaron a un fondo de pensiones; hacia ellos y pensando en ellos está dirigido este programa", afirmó.

Al inicio de su presentación, a la que asistió Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, Herrera destacó la importancia del sector financiero.

"En primer lugar quisiera destacar la importancia que para el País tiene el sector financiero. Para que crezca a ritmos sanos necesita de dos cosas importantes: estabilidad macroeconómica y un marco legal un tanto abierto", comentó.

"En esta Administración actuamos en consecuencia con el objetivo de propiciar un marco económico estable, por ello encontrarán tanto en el presente ejercicio fiscal como para el 2020, una política fiscal responsable que trata de asegurar y contribuir a la estabilidad de los variables más importantes, en particular lo que tiene que ver con el endeudamiento del País. El tener un marco económico estable favorece la inversión", mencionó.

