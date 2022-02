Consejeros de Movimiento Ciudadano reprochan a Palazuelos por sus amenazas

Consejeros de Movimiento Ciudadano (MC) fustigaron este viernes al actor y empresario Roberto Palazuelos, aspirante de ese partido a la gubernatura, después de que éste advirtió, en un programa de televisión en la capital del país, que ajustará cuentas con sus críticos cuando esté en el cargo.

"A mi ninguna guerra sucia me va parar y todas esas gentes que están difamándome, que están haciendo cosas, yo estoy apuntando, no crean que no, estoy apuntado, estoy apuntando y estoy tomando nota. Ya llegará el momento, cuando yo sea el titular del Ejecutivo, que ajustemos cuentas", amagó en una entrevista en el programa De Primera Mano, de Grupo Imagen.