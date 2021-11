"Confío en Jorge Alcocer, pero no debe haber excusas", aclara AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que confía en Jorge Alcocer , Secretario de Salud , pero reiteró que no debe haber excusas para garantizar el abasto de medicamentos en el País.

"Además, fue escalando, es una eminencia, Premio Nacional de Ciencias, reconocido mundialmente en su especialidad y además hombre bueno, honesto, de convicciones, pero también necesitamos que nos falten las medicinas y lo tenemos que hacer, lo tenemos que lograr. Entonces, no debe de haber ninguna excusa para tener todos los medicamentos gratuitos", comentó López Obrador.

Ayer, el Presidente se volcó contra el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el titular del Insabi, Juan Ferrer, a quienes advirtió que no quiere escuchar más excusas sobre el problema de desabasto de medicamentos.

Frente a prácticamente todos los integrantes de su Gabinete, el Mandatario federal advirtió que nadie puede dormir tranquilo mientras las medicinas no lleguen a quienes las necesitan.

Esta mañana, en conferencia desde Colima, el Presidente dijo que sus dichos de ayer pudieron habere malinterpretado y aseguró que existe presupuesto para entregar los medicamentos a todo el pueblo.

"Miren: este asunto lo tratamos ayer y también quiero aquí aprovechar para decir que le tengo toda la confianza (a Alcocer), porque se malinterpretó, no se malinterpretó, es que yo lo dije de una manera un poco fuerte.

"Y, ¿por qué nos alcanza para entregar medicamentos gratuitos a todo el pueblo con el mismo presupuesto de antes? Porque era muchísimo lo que se robaban, entonces es un asunto de eficiencia, de aplicarnos, que no falten los medicamentos y es un compromiso y vamos a seguir. Y ya saben: yo soy perseverante, soy terco, no se me olvidan las cosas", aseveró.

El Mandatario federal agregó que sus adversarios han utilizado el desabasto de medicamentos para afectar a su Gobierno.

"Es un compromiso que tenemos y lo vamos a cumplir. Entonces eso fue lo de ayer y precisamente en el viaje a Nueva York en el avión una señora se acercó, muy respetuosa, nada de politiquería, porque han utilizado lo de el desabasto para afectar al gobierno", finalizó.