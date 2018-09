Concluyen certificación en primaria y secundaria

Fueron tres días en los que mayores de 15 años pudieron acudir a 25 sedes tanto círculos de estudios en las colonias y a la oficina del ITEA en la zona centro.

Adultos mayores, jóvenes y madres de familia presentaron los exámenes para poder concluir su educación básica, en algunos casos las mamás acudieron junto con sus pequeños, nada les impidió hacer el examen.

Norma Arely Salinas, coordinadora del Instituto Tamaulipeco de Educación para los Adultos en Reynosa, comentó que en total se presentaron 465 exámenes en diferente modalidad.

Fueron 20 exámenes del Módulo a la Palabra que son los alfa que no saben leer o escribir para iniciar estudiar; 150 de secundaria, 35 de primaria; 230 de secundaria del Programa Especial de Certificación que es un solo examen; y 30 de primaria del PEC.

"Fue una jornada exitosa, tuvimos mucha gente, esperemos que sigan acudiendo, no importa que no sea jornada, nosotros estamos todos los días, de lunes a viernes para los que no pudieron acudir durante este fin de semana", dijo la funcionaria estatal.

La jornada fue de 8:00 de la mañana a 18:00 horas, algunos acudieron a las oficinas del ITEA en la calle Pedro J. Méndez altos entre Guadalupe Victoria y Escobedo en la Zona Centro, pero otros donde les quedaba más cerca en los círculos de estudio cerca de sus colonias.

Un éxito

