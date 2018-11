Con la simulación virtual explican riesgos de drogas

Harlingen, Tx.- Con el objetivo de recibir capacitación sobre cómo las drogas, el alcohol y la conducción distraída pueden llevar a consecuencias graves, escuela secundaria en el Distrito Escolar Independiente lleva acabo simulación para no correr riesgos al volante.



Todo es parte de un programa llamado "Teens in the Driver Seat", una iniciativa del Programa de Seguridad en el Transporte para Jóvenes del Instituto de Transporte de Texas A&M.

Como parte de esta iniciativa, los estudiantes de secundaria participan en actividades destinadas a enseñarles acerca de la seguridad del tráfico, así como otros riesgos, como la conducción distraída, el exceso de velocidad y el consumo de alcohol y drogas.

Y con el Día de Acción de Gracias a la vuelta de la esquina, estas lecciones no solo son valiosas para los estudiantes de secundaria, sino también para conductores de todas las edades.

Durante la sesión informativa, los estudiantes se mantuvieron a bordo de un simulador donde se pueden usar gafas y simular como si estuvieran manejando un vehículo motorizado.

También los jóvenes pueden manejar los carritos alrededor de una pista que se ha hecho, donde aunque las actividades parecen divertidas, no son tan fáciles como parecen, enfrentándose a retos al experimentar sensaciones de intoxicación.

Por ello la importancia de no manejar bajo condiciones de intoxicación corriendo el riesgo de un accidente o de perder la vida.

Para obtener más información sobre el programa, visite https://www.t-driver.com/