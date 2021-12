Con gol de Cavani, el United empata 1-1 con Newcastle

Edinson Cavani ingresó de cambio y rescató un punto para el Manchester United tras una torpe actuación en el empate 1-1 el lunes ante el Newcastle en la Liga Premier.

En su primer encuentro en 16 días después de que un brote de coronavirus al interior del equipo obligó a aplazar dos partidos, el United se vio superado en la primera mitad y Allan Saint-Maximin le dio la ventaja al Newcastle a los siete minutos en un jugada de contragolpe después que Raphael Varane perdió el balón.

El uruguayo Cavani ingresó al medio tiempo y revolucionó al ataque del United. Anotó el tanto del empate a los 71 minutos al aprovechar un rechace del portero a su disparo inicial.

El disparo del suplente del Newcastle, Dwight Gayle, impactó el poste en los minutos finales y el conjunto no pudo obtener apenas su segundo triunfo de la campaña, con lo que se mantiene en el penúltimo puesto de la clasificación. El United, por su parte, es séptimo y perdió la oportunidad de escalar al quinto sitio. Su actuación dejó claro que el equipo aún tiene mucho trabajo por hacer con el nuevo técnico Ralf Rangnick.

Su equipo estuvo tan fuera de ritmo en la primera mitad que Rangnick decidió hacer dos cambios al medio tiempo. Fred y Mason Greenwood salieron.

Cualquiera de los delanteros bien pudo ser remplazado.

"No me gustó en lo absoluto", dijo Rangnick sobre la actuación de su equipo. "Estamos tratando de mejorar en lo referente al control del partido. Hoy no controlamos el partido".