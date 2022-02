Con amparos, niños con cáncer exigen tratamientos

Según el último reporte del Colectivo Cero Desabasto, integrado por 55 organizaciones enfocadas en la lucha contra la falta de medicamentos, la patología más afectada por este problema es el cáncer, con uno de cada 4 registros.

En el marco del Día Internacional de la lucha contra el Cáncer Infantil, el desabasto también ha impactado a los niños, como Alexis, que padecen esta enfermedad.

Selene Euresti, madre del pequeño radicado en Nuevo León, contó a EL UNIVERSAL que consiguió un amparo para que su hijo recibiera su tratamiento pero que a pesar de ello, le fue negado en tres ocasiones por falta de medicamentos, por ello, recurrió a asociaciones civiles para que Alexis siguiera con sus terapias.

"Aún ganando el amparo ese año, todavía sufrí el desabasto. En ese tiempo no tuvimos el medicamento, así que me apoyó una asociación para comprarlo. Desde el 2019 han comentado las autoridades del gobierno de Nuevo León que no hay desabasto, pero sí lo hay, sólo que hacen caso omiso. Incluso han fallecido niños", explicó.

Kenji López, miembro del Colectivo Cero Desabasto, señaló que los medicamentos oncológicos que se han registrado como faltantes son Vincristina, Ciclofosfamida, Metotrexato, Purinethol. Añadió que al día de hoy, suman más de 24 mil quejas a nivel nacional en los dos últimos años y existen más de 2 mil quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos (CNDH).

"Hay incidencia anual en menores de 18 años es de entre 5 mil y 6 mil nuevos casos con cáncer y entre 2 mil 500 y 3 mil menores fallecen por esa enfermedad", dijo.

El último informe del Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes (RCNA), dependiente de la Secretaría de Salud (Ssa), data de 2019 y registró 1 mil 922 casos a nivel nacional.

Andrea Rocha, abogada de padres de niños con Cáncer, ha tramitado ya 220 amparos desde el 2019 y hasta el 2022, para que los menores reciban sus tratamientos oncológicos, entre ellos, Alexis Said.

"Es evidente que el desabasto es un hecho, pero cuando los amparamos, lo que dicen las autoridades es: usted está amparada, pues venga por la tarde y le damos el medicamento. Los padres me dicen que, incluso, les brindan medicamentos nuevos que traen etiqueta de farmacias particulares. El amparo funciona en el sentido que se les garantiza el medicamento y en caso de que no lo tengan los van a comprar", dijo.

Consideró necesario que el gobierno federal muestre los contratos de las compras y que garantice el abasto de medicamentos.

"Que nos muestren los contratos de las compras y que garanticen el abasto de los medicamentos porque por planeación, es decir, ellos tienen que garantizar los medicamentos por los próximos seis meses y no lo han hecho. Además queremos que las licitaciones sean abiertas para que sean de dominio público y que la gente se dé cuenta que van a llegar", pidió.

Padres de niños con Cáncer, representados por Rocha, presentaron ya ocho denuncias ante la Fiscalía General de la República contra algunas autoridades de la Ssa como el titular de la dependencia, Jorge Alcocer Varela, el sub secretario de Salud, Hugo López Gatell, así como como a la titular de la Comisión Nacional de los Derechos (CNDH) Humanos, Rosario Piedra Ibarra y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Selene Euresti, madre de Alexis, confirmó que una vez que consiguió su amparo, el trato que recibió fue diferente y actualmente el niño está por terminar su tratamiento contra el cáncer, "para una mamá que no tiene el amparo es diferente, yo me daba cuenta que ya tenía mi amparo, había muchas diferencias, a mi hijo sí atendían a otras mamás no", comentó.

Kenji López, quien también es presidente fundador de Cáncer Warriors de México, A. C., consideró que, con el tiempo, este recurso será insostenible.

"La promoción del juicio de amparo ha sido un recurso viable ante la vulneración del derecho humano a la protección a la salud, consagrado en el artículo cuarto de nuestra Constitución. Este derecho humano se vulnera ante el desabasto de medicamentos oncológicos, sin embargo, la utilización de este recurso legal, no es sostenible en el tiempo, aunque se brinde este servicio de manera pro bono para cada paciente y su familia".

Por ello, consideró que cada hospital e institución de salud pública están obligados a garantizar el suministro de medicamentos y material de curación vinculado al tratamiento de pacientes diagnosticados con cáncer. Indicó que el problema del desabasto debe erradicarse de raíz mediante medidas administrativas oportunas que incluyan la debida adquisición pero también la correcta distribución de medicamentos.