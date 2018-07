Comparte historia de vida alumno de ITEA

Cd. Victoria, Tam.- Originario del Municipio de Padilla, el adolescente Alejandro Vázquez García de 13 años de edad, estudia su primaria en el Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos, a través del programa 10-14.

En entrevista para el programa "ITEA Educación para Adultos", el cual se trasmite por Radio Tamaulipas, el joven estudiante compartió su historia de vida.

"Yo desde los 8 años ayudaba a mi papá a ser pescador, cuando falleció, me decaí mucho, como ya estaba estudiando en una escuela normal me salí, porque me afectó mucho y mi mamá me dijo que estudiara, y dije pues voy a intentarlo; en el ITEA tengo 3 meses estudiando la primaria, me ha ido muy bien, ya se leer y en lo que he mejorado es en escribir, lo que me ha gustado de mi maestra es que me pone atención, que se esfuerza por ayudarme", comentó el estudiante del ITEA.

Y continuó, "es muy fácil para el que quiere estudiar y echarle ganas, si hay niños de 10, 13 y 14 años, que le echen ganas, es muy difícil trabajar sin estudios, andar en el sol; ganar dinero está bien, pero hay que estudiar", recalcó.

Las materias que más disfruta Alejandro son las matemáticas, español y ciencias naturales; comenta que las matemáticas le ayudan mucho en las medidas para la albañilería; "sin las matemáticas uno no sabría contar, ni medir los metros, si uno quiere llegar a ser un buen albañil".

Alejandro Vázquez García, asiste 5 días a la semana desde las 9 de la mañana; estudia a través del MEVyT 10-14 en Línea. "Al principio me daban muchos nervios usar la computadora, pero ahora puedo hacer los ejercicios de los libros", mencionó.

Invitó a todos los jóvenes a estudiar y a los adultos, "porque si no tienen estudios lo único que podrán hacer es chapolear, limpiar en las casas o ayudar en lo que se pueda", indico.

Alejandro recibe consejos del personal docente y de su familia, para que vaya por el buen camino del estudio, pueda cumplir sus sueños y sea ejemplo para muchos jóvenes que como él no se deciden a terminar sus estudios de educación básica.