Comparecen tres candidatos a la Suprema Corte de Justicia

El martes próximo, ante el pleno, los tres comparecerán de nuevo antes de que esa misma instancia, con el voto de las dos terceras partes, elija al juzgador que ocupará la vacante del Ministro Fernando Franco a partir del 15 de diciembre.

Los panistas Damián Zepeda y Xóchitl Gálvez, así como Emilio Álvarez Icaza, del grupo plural, cuestionaron a los aspirantes su "cercanía" con el Ejecutivo federal. Considerada la candidata con mayores posibilidades, Ortiz reconoció su cercanía con el mandatario.

"No niego mi relación con el Presidente, pero como consejera (del Consejo de la Judicatura Federal) nunca me habló él, nadie me pidió nada y yo nunca le hablé a un juez para que modificara su sentencia", sostuvo.

Bátiz fue el único de los tres que, como integrante del Consejo de la Judicatura Federal, se manifestó en contra de la ampliación del mandato que se pretendía para el Ministro presidente Arturo Zaldívar.